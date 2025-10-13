·Ã½Ó¾´¤Ï¡ÖTHE¾¼ÏÂ¤ÊÃË¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Î¤½¤¦¤Ê¥Ò¥â¡×¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«µÔ¤â¡¢º£¤Ï¡©
¡¡10·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢MC¤Î¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡¦·Ã½Ó¾´¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ò¤ë¤ª¤Ó½Ð±é¼Ô¤Î²È»öÊ¬Ã´ÈæÎ¨¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¥æ¥¦¤µ¤ó¤Î²È»öÊ¬Ã´³ä¹ç¤Ï¡ØºÊ8³ä¡¦É×2³ä¡Ù¡£Ê¿Æü¤Ï10»þ´Ö¤°¤é¤¤²È»ö¡¦»Ò°é¤Æ¤ËÈñ¤¹¤½¤¦¡£´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Øµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ù¡£²È»ö¤Ëµ¤¤Å¤¯³ä¹ç¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡£È¬Âå±Ñµ±¤µ¤ó¤Ï¡ØºÊ7³ä¡¦É×3³ä¡Ù¡£È¬Âå¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È»ö¤ÎÆâÌõ¤Ï¡Ø»®Àö¤¤¡¦ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤à¡¦ÁÝ½ü¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÀöÂõÊª¤ò¾ö¤à¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤«¤Ê¤êÃúÇ«¤Ê¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿·Ã¤µ¤ó¤Ï¡ØºÊ99¡ó¡¦É×1¡ó¡Ù¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖTHE¾¼ÏÂ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿·Ã¤µ¤ó¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò¤µ¤²¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¡ÃË¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë ¡ÈÄâ¼ç´ØÇò¡È ÃË¡¦¾¡ÃË¤Ë¤«¤±¤Æ¼Õºá¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ã¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡¦É÷Ï¤ÁÝ½ü¡Ù¡£²È»ö¤Î³ä¹ç¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢·Ã¤µ¤ó¤Ë²ÈÄíÆâ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ã¤µ¤ó¤¬±üÍÍ¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í»þÂå¤Î²È»öÊ¬Ã´ÈæÎ¨¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¡Ä¡ÄÈÓ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¡¢ÁÝ½ü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀöÂõ¤â¤¤¤Ã¤µ¤¤¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Î¤½¤¦¤Ê¥Ò¥â¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸½ºß¤Î·Ã¤µ¤ó¤Ï4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤°¤é¤¤¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤Î³Ø¹»¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·²È»ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê·Ã¤µ¤ó¤Ë¡Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ØÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡¢¤³¤ì¤ÏºÇÄã¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¡£»Ò°é¤Æ¤ÎºÇÃæ¤ÏËÍ¤Ï¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£°ì²ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤ó¤Á¤¬ÇØÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ï¡¢¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤Ç¡¢¡Ø²¶¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù½ª¤ï¤ê¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬½¬¤¤»ö¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Êª»ö¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½¬¤¤»ö¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ä¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯²æËý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¸¤ë¤È¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¡© ¤Ê¤ó¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤·¤Æ¿Æ¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç»Ò¶¡¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¸½ºß¤Ï1ÈÖ²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬12ºÐ¡¢1ÈÖ¾å¤¬28ºÐ¡£3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏºÇÄã¤ä¤í¤¦¡Ù¤ÈÀÀ¤Ã¤¿É÷Ï¤ÁÝ½ü¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¡¢¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£