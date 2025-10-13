モデルでタレントの鈴木奈々さん（37）が2025年10月10日、自身のインスタグラムを更新。ジムで自撮りしたスポーツウェア姿を披露した。

「ジムに行ってきました！自分磨き中です」

鈴木さんは、「ジムに行ってきました！自分磨き中です」といい、ジムの鏡を使っての自撮り写真を含む4枚を投稿。「食べる事が好きなので、食べる事は我慢せずにメリハリボディーを作ります」とつづった。

また、「体重51キロないでしょー！って言われるので体重計の証拠写真を載せました」とし、「51.4kg」と示された体重計の写真も一緒に投稿。鈴木さんは「体重はあんまり気にしてない！」とのこと。「それよりも見た目の姿勢とかメリハリがあるスタイルの方が大切に思ってます 身長は154センチです」と明かした。

インスタグラムに投稿された写真では、白のトップスとグレーのパンツのスポーツウェア、足元はピンクのシューズを着用。ミニ丈のスポーツウェアから、おへそをちらりとのぞかせたショットを披露した。

この投稿には、「スタイル良いね」「ジムお疲れ様でした」「自分磨き、大事ですよね」「カッコいいですね」といったコメントが寄せられていた。