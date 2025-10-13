毎日快適♪AMOSTYLEブラ「胸元ぴったり」と「らくふわ」新発売

トリンプの「AMOSTYLE BY Triumph」から、Daily Plusシリーズの新作ブラが登場♡9月18日より順次発売される新ラインは、胸元の隙間を軽減する「胸元ぴったりブラ」と、ノンワイヤーでふんわり軽やかな「らくふわノンワイヤー」の2タイプ。淡い花柄や華やかなレースをあしらったデザインで、毎日の装いにさりげない特別感をプラスします。機能性と可愛さを兼ね備えたセットアップで楽しんで♪

胸元ぴったりブラで自然なフィット感

胸元ぴったりブラ

ふかふかの綿カップで、カップ上辺の浮きを軽減した「胸元ぴったりブラ」は、ストレッチレースで胸にぴったりフィット♡淡い色彩が重なる水彩タッチの花柄プリントで軽やかさも演出します。

胸元のパカパカを抑えながら、自然なラインをキープできるDaily Plusの新作ブラです。

らくふわノンワイヤーで軽やか＆華やか

らくふわノンワイヤー

「らくふわノンワイヤー」は土台一体型モールドカップ＋プッシュアップ内蔵で、ノンワイヤーでもバストを自然にキレイに見せます♡

華やかなレースデザインで可愛さもキープ。別売りのボーイズレングスショーツと合わせれば、より快適でおしゃれな着け心地を楽しめます。

Daily Plusで毎日を快適に♡



AMOSTYLE BY Triumphの新作ブラ「胸元ぴったりブラ」と「らくふわノンワイヤー」は、Daily Plusシリーズならではのプチプライスながら、機能性とデザイン性を兼ね備えています♡

9月18日より順次発売で、淡い花柄や華やかなレースで毎日をちょっと特別に。快適に、可愛く、美しい胸元を叶えるアイテムです♪