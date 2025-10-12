この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」より、カウンセラー・作家のRyotaさんが『【心を削る社会】日本で人と関わって疲れる人が増加中の理由とは？消耗と「比較だらけの時代」による弊害を解説』と題して、現代日本で多くの人が「人付き合い」で疲弊してしまう根本的な原因について語りました。



Ryotaさんは、まず「今、日本で人と関わるとめちゃくちゃ疲れるという人が増えている」と現状を指摘。その背景について「日本は人口が多く、しかも都市部に密集している。満員電車のストレスはまるで“軍隊が戦ってる”くらい」と独特の表現で説明。さらに、「コミュニケーション能力の低下」や、SNSによる希薄な交流の増大が「実際に人と関わる体験が減った」ことも要因に挙げました。



「人付き合いは高コスト」ともRyotaさんは強調します。時間もお金も消費し、それに耐えうるエネルギーが現代人には足りなくなっている――この状況下で、「神話的回避欲求」、つまり“自分を守るためにちょっと離れたい”という感覚が増えていると説明。「人と付き合うエネルギーがないと、友達と遊んでいても“本当なら楽しいはずなのに、帰りたい”と思ってしまう」と、その実態を語りました。



また、SNSの発達によって「会わない時間での交流が増え、LINEやSNSの返信・“いいね”などのプレッシャーで消耗している」と指摘。「自分なりの会わない時間の交流ルールを持たないと、相手のペースに巻き込まれて疲れる」と、SNS時代ならではの人間関係の消耗の理由に迫ります。



「人間関係下手だったり消耗しやすい人ほど、距離感を間違えている」「連絡先の交換やSNSでの関わりを安易に広げすぎない、会う頻度や連絡頻度を落とすのが大切」など、自身の実践例も交えながら“自分のペースを守る”ことを強調。「無理にいろんな人で会いすぎなくてもいい」と、人間関係の距離を保つ大切さを繰り返しました。



記事のラストでRyotaさんは、「一回関わっちゃいけない人と関わると、世の中の人みんなが怖いと思って、人付き合い全般に消耗するようになってしまう」と警告。「誰を断るか、誰はOKか、学んでいくことが大事。そのためにも日々学びを続けてほしい」と、自身のチャンネルやサービスへの案内と共に、視聴者へ“人間関係と上手に付き合う知識”の重要性を呼びかけました。