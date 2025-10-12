小島瑠璃子が「活動再開」これまでの経緯 中国へ留学志望、退所、結婚、妊娠・出産、夫との死別
タレントの小島瑠璃子（31）が12日、自身のインスタグラムを更新し、活動再開を発表した。
【写真】金髪で活動再開を報告した小島瑠璃子＆報告全文
金髪の近影を添えて「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告した。
「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」と感謝。
「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と決意をつづった。
■小島瑠璃子 活動休止前後からの経緯
2022年8月 中国の大学へ留学すると明らかに
2022年9月 レギュラー番組を降板
2022年12月 写真集『瑠璃（るり）』発売
2023年2月末 ホリプロ退社
2023年5月 会社員経営者との結婚を明らかにする
2023年8月 第1子妊娠を公表
2025年2月 夫の死去を公表
2025年7月 インスタグラムで子どもとの2ショット
