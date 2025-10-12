カフェなどで、「水出しコーヒー」というメニューを聞いたことがある人は多いと思います。イメージする限り、「冷やしたコーヒー」「すっきりとした味わいのコーヒー」という印象がありますが、一般的なアイスコーヒーとどのように違うのでしょうか。そこで、コーヒーメーカーを展開するタイガー魔法瓶（大阪府門真市）のコーヒーメーカー担当で、コーヒーインストラクター1級を保有する久木野景介さんに、違いなどについて聞きました。

Q.「水出しコーヒー」とは、どのような飲み物なのでしょうか。使用する材料や作り方について、教えてください。

久木野さん「『水出しコーヒー』は水を使い、低温時間をかけて抽出するコーヒーのことです。材料はお店で購入できるコーヒー豆、コーヒー粉を利用します。水出しコーヒーの作り方には水をコーヒー粉に滴下して抽出する『透過法』とコーヒー粉を水に漬けて抽出する『浸漬法』の2つがあります。

家庭でも抽出が簡単な『浸漬法』の作り方について説明します。

（1）パックに粉を詰める

お茶パックや水出しコーヒー専用のパックにコーヒー粉を入れて口を閉じます。

（2）水に浸して抽出する

水を入れたポットやピッチャーにパックを入れ、パックを軽くゆすって水と馴染ませます。

フタをしたら冷蔵庫に入れ、約8〜12時間かけて抽出します。

（3）パックを取り出す

お好みの濃さになったら、パックを取り出して完成です。

使用するコーヒー粉と水の比率は1：10を目安にお好みの濃さに合わせて調整するのがおすすめです」

Q.では、「水出しコーヒー」と「アイスコーヒー」の違いについて、教えてください。

久木野さん「通常のアイスコーヒーは湯を使って短時間でコーヒーを抽出した後、氷などで急冷したものをいいます。一方、水出しコーヒーは水を使って長時間をかけてコーヒーを抽出したものをいいます」

Q.「水出しコーヒー」の味の特徴について、教えてください。

久木野さん「水出しコーヒーは苦みや酸味が少なく、まろやかでクリアなコーヒーになります。豆の持つ甘みを感じやすいことも特徴です。コーヒーの苦みが苦手な方でも楽しんでいただけるいれ方ではないでしょうか」

Q.よくお店で価格表を見ると、「水出しコーヒー」が高い場合がありますが、理由などはあるのでしょうか。

久木野さん「お店ごとに抽出方法も異なるため、一概には言えませんが、水出しコーヒーは通常のコーヒーと比べて抽出に時間や手間がかかるため、価格が高い可能性があります。また、通常のコーヒーと水出しコーヒー用のコーヒー豆が異なり、その価格差の場合もあるかもしれません」

Q.水出しコーヒーを作った後、容器に入れて冷蔵保存する場合、何日以内に飲み切った方がよいとか、目安はありますか？

久木野さん「冷蔵保存で1〜2日中を目安に早めに飲み切ることをおすすめします」

Q.自宅にコーヒーメーカーを持っていた方がよいタイプの人はいますか？

久木野さん「出勤途中や勤務中に毎日必ずコーヒーを飲む方にはコーヒーメーカーをおすすめします。豆の種類にもよりますが、コーヒーメーカーを使ってコーヒーを入れ、マイボトルを使用した場合、日々のコーヒー代を外出先で購入するのに比べて半分程に抑えることができます。また、朝食時や昼食後などに、ご夫婦や家族でコーヒーを飲まれる場合にも、いれたてのおいしいコーヒーを一度に作れるのでおすすめです」