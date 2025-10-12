Amazon¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ã¼Ëö¡ÖFire TV Stick 4K Select¡×¡¡¡ÖXbox¥²¡¼¥à¡×ÂÐ±þ
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ï¡¢4KÂÐ±þ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ã¼Ëö¡ÖFire TV Stick 4K Select¡×¤ò2025Ç¯9·î30Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖAlexa¡×ÂÐ±þ¤Î²»À¼Ç§¼±¥ê¥â¥³¥ó
4K¹â²è¼Á¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¥Ï¥¤¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸µ¬³Ê¡ÖHDR10+¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆ°¤¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ê²è¼Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î60ËüËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖXbox¥²¡¼¥à¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ôÉ´¤Î¥²¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖAlexa¡×ÂÐ±þ¤Î²»À¼Ç§¼±¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¡ÖAlexa¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¡º÷¤äºÆÀ¸¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÌîµå¤Ê¤É¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Î³ÎÇ§¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï7980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£