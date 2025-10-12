»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¥¬ー¥³»á¡ÖÃ»´ü²¼Íî¤ËÆ°¤¸¤ë¤Ê¡¢¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹¡×ÆüËÜ³ô¡¦ÊÆ¹ñ³ôµÞÍî²òÀâ
»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¥¬ー¥³»á¤¬ºÇ¿·¤ÎÁê¾ìÆ°¸þ¤Èº£¸å¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¥¬ー¥³»á¤Ï¡¢S&P500¤¬1Æü¤Ç2.5%²¼Íî¡¢Æü·ÐÀèÊª¤Ï6%Ä¶¤ÎµÞÍî¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀÏ¢Î©¤¬26Ç¯¤Ç½ªßá¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶Éº®Íð¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶ÑÀè¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È2800±ß°Ê¾å6%¤â²¼Íî¡£ÊÆ¹ñ´Ö¤âÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²óÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¡¦¹â»Ô»á¤ò½ä¤ëÀ¯¶É¤ÎÆ°¤¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÂÐÃæ´ØÀÇ¶¯²½È¯¸À¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÆ°ÍÉ¡£¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖÄ¹´üÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÀä¹¥¤Î»Å¹þ¤ß»þ¡¢¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£Ã»´üÅª¤ÊÂçÉý²¼Íî¤Ë²áÅÙ¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¤½ÅÍ×À¤ò²¿ÅÙ¤âÀâ¤¤¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤ÎµÞÍîÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¼óÁê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ô¼°¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥Æー¥Þ¡×¤ÈÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏµÄÀÊ¤¬Â¤ê¤º¡¢º£¸å¤Î¿·Ï¢Î©¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¶ÌÌÚ»á¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¤ò½ä¤ëÌîÅÞºÆÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢À¯¶É¤Î¡ÈÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤µ¡É¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
³ô²ÁÈ¿È¯¤Î´üÂÔºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤ÄÌÜ¡¢¤½¤ì¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¼Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»´ËÏÂ»ÑÀª¤ä³¤³°Åê»ñ²È¤Î´üÂÔ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ì¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ê¤ë¤«¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ô²Á¤¬Âç¤¤¯È¿±þ¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢S&P100¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹1%°Ê¾åÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¡¢¤Ê¤®¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄÁ¤·¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö»Å¹þ¤ß¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁá¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¾Íè¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ·Ù²ü¤òÂ¥¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖÁê¾ì²¼Íî»þ¤â¡¢Ã¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¤¯Çã¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁê¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¼ÍîÁ°¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢É¾²Á³Û¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹´üÅê»ñ·ÑÂ³¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÄ¾Àþ¤è¤ê¤â¡¢²¼Íî¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Ã»´ü¤ÎµÞÍî¤³¤½¤¬Åê»ñ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
