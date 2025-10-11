この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「マニアック天気」で気象予報士の松浦悠真氏が、「【台風23号】暴風域伴い13日に伊豆諸島にかなり接近 暴風・大雨に厳重警戒」と題し、台風23号の最新進路と影響について詳細に解説した。松浦氏は、「これから発達をしながら、日本の南海上を東へと進んでいきまして、再び伊豆諸島はかなり大きな影響が出てきそうです」と述べ、暴風や大雨などへの厳重な警戒を呼びかけた。



動画では、11日18時時点で台風23号は奄美大島の東約180kmを時速15kmで北東進中で、今後もさらに発達する見通しだという。松浦氏は、「12日の午前6時には992ヘクトパスカル、そして18時には985ヘクトパスカルまで下がって暴風域を伴う見込みです」と説明。13日には伊豆諸島を暴風域のまま通過し、関東の南東海上まで進むと予測した。



特に「伊豆諸島、八丈島や青ヶ島周辺では13日にかけて6メートル以上の大しけとなっていきそうです。13日の夜ぐらいには高波が徐々に収まってきますが、うねりは残るため引き続き注意が必要です」と高波の危険性を強調。また、雨のピークは「13日明け方から朝が最も雨風のピークになる」とし、「13日の午後には雨は小康状態になる」と見通しを述べた。



風については、「伊豆諸島は25メートル、最大で30メートルの暴風が吹く予想です」とし、「前回の22号よりはやや弱いものの、被害拡大の恐れも。暴風に対しては厳重な警戒をお願いします」と語った。降雨量も24時間で300ミリを超える恐れがあり、「どこでまた大雨の災害が発生してもおかしくないかなというふうに感じております」と松浦氏は現場の危機感を示した。



動画の締めくくりで松浦氏は「今回も伊豆諸島にかなり接近する見込み。暴風域を伴いながらとなりますので、高波、暴風、大雨どれも警戒が必要です。特に暴風や大雨につきましては厳重な警戒が必要でしょう」と改めて視聴者に警告し、「チャンネル登録や高評価、概要欄からのメンバー加入もお願いします」と呼びかけていた。