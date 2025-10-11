韓国戦での手応えを口にするアンチェロッティ監督。（C）Getty Images

写真拡大

　現地10月10日に開催された国際親善試合で、ブラジル代表が韓国代表とソウルワールドカップスタジアムで対戦した。

　立ち上がりからゲームを支配したブラジルは、13分にエステバンのゴールで先制点。さらに41分にはロドリゴがカゼミーロとの連係から見事なシュートを突き刺して、前半で２点のリードを奪う。

　後半に入っても攻撃の手を緩めず、47分にエステバン、49分にロドリゴが立て続けにゴールを挙げれば、77分にはヴィニシウス・ジュニオールがダメ押し弾を決めて、終わってみれば５−０の完勝だった。
 
　韓国メディア『Chosun Biz』によると、試合後、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は「ボールを持っている時も持っていない時も、選手たちの個々の能力が際立っていた。我々が期待していたことがうまく機能し、良い結果が出た」と手応えを口にする。

　また、韓国については「彼らは３バックを敷き、中央から強力にプレスをかけてきた。しかし、その過程でミスが出て、エステバンが幅を広げたことで守備に隙間ができた。それが韓国にとって難しい試合になった理由だ」と分析した。

　その上で「韓国はなぜブラジルに大敗したのか？」との質問を受けると、「ブラジルのほうがはるかにレベルが高かったからだ」と答えている。

　14日の日本代表戦ではどのような結末を迎えるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ

 