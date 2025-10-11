「なぜ韓国はブラジルに大敗したのか」直球質問へのアンチェロッティ監督の答えは？「我々のほうがはるかに…」
現地10月10日に開催された国際親善試合で、ブラジル代表が韓国代表とソウルワールドカップスタジアムで対戦した。
立ち上がりからゲームを支配したブラジルは、13分にエステバンのゴールで先制点。さらに41分にはロドリゴがカゼミーロとの連係から見事なシュートを突き刺して、前半で２点のリードを奪う。
後半に入っても攻撃の手を緩めず、47分にエステバン、49分にロドリゴが立て続けにゴールを挙げれば、77分にはヴィニシウス・ジュニオールがダメ押し弾を決めて、終わってみれば５−０の完勝だった。
韓国メディア『Chosun Biz』によると、試合後、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は「ボールを持っている時も持っていない時も、選手たちの個々の能力が際立っていた。我々が期待していたことがうまく機能し、良い結果が出た」と手応えを口にする。
また、韓国については「彼らは３バックを敷き、中央から強力にプレスをかけてきた。しかし、その過程でミスが出て、エステバンが幅を広げたことで守備に隙間ができた。それが韓国にとって難しい試合になった理由だ」と分析した。
その上で「韓国はなぜブラジルに大敗したのか？」との質問を受けると、「ブラジルのほうがはるかにレベルが高かったからだ」と答えている。
14日の日本代表戦ではどのような結末を迎えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
