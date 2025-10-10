BTS¡¦JIN¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡ÖSamsung Galaxy¡×¤Î´Ú¹ñ¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤¬·ëº§
BTS¤ÎJIN¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤½¤³¡É¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©¥Õ¥§¥í¥â¥ó½Ð¤¹¤®¤ÊJIN
10·î10Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¹âµé¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ë¶È¤ÎCEO¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§¼°¾ì¤Ï¡¢¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼À½¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤È¹â¤¤Å·°æ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÁÔÎï¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ºÇÂç800¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Û¡¼¥ë¡£ºÇÄãÂßÀÚÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤â550Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó60Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¹âµé²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¿·ÉØ¹µ¼¼¤È¼°¾ìÆâ¤ÏÇò¤¤²Ö¡¹¤ÇÈþ¤·¤¯¾þ¤é¤ì¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤È¿·Ïº¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»²Îó¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤È½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼°¤Ë¤Ï¡¢ºî»ì²È¤Î¥¥à¡¦¥¤¥Ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥µ¥ª¥ê¡¢¸µmiss A¤Î¥ß¥ó¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BTS¤ÎJIN¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¼°¤Î¿Ê¹Ô¤ò¥ê¡¼¥É¡£½Ë²Î¤Ï2AM¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥©¥ó¤È¥¤¥à¡¦¥¹¥í¥ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Á¥ç¡¦¥°¥©¥ó¤Ï¥Ö¡¼¥±¤ò¼«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤â¸«¤»¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß28ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ú¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ØHarper¡Çs BAZAAR¡Ù¡ØVOGUE¡Ù¡ØCOSMOPOLITAN¡Ù¡ØW KOREA¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡ÖGUESS¡×¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡ÊSamsung Galaxy¡Ë¡×¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Í¡¼¥¸¥å¡ÊLaneige¡Ë¡×¡Ö¥ß¥·¥ã¡ÊMISSHA¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þJIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¡£BTS¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢°ì»þ¤ÏÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÌ¾»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¼¡¿³ºº¹ç³Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2022Ç¯12·î13Æü¤ËÆþÂâ¡£Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¿·Ê¼¶µ°éÂâ½õ¶µ¤È¤·¤Æ·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2024Ç¯6·î12Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£