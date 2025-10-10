ジブラルタ生命保険はこのほど、全国の20代男女を対象に実施した「20代の意識・実態調査2025」の集計結果を公開。「年上の世代に言われてなんのことだか分からなかった言葉」では、世代間のギャップが浮き彫りになった。



【調査結果】6位以降にも「どういう意味？」な言葉がズラリ

ランキング結果は、1位「アベック」、2位「チョベリグ／チョベリバ」、3位「ナウい」という結果に。1960～80年代頃に使用されていた“男女の2人連れ”を意味する「アベック」や、90年代に流行した「チョベリグ／チョベリバ」といった言葉は、現代の20代にはピンとこないようだ。



また、完全週休2日制の普及により制度自体が過去のものとなった「半ドン」もベスト5入り。6～10位には、バブル時代を象徴する「アッシー」、昭和のビジネス用語「鉛筆なめなめ」「一丁目一番地」もランクインした。



「年上の世代に言われてなんのことだか分からなかった言葉」1～5位は、以下の通り。



1位：アベック（34票）

【意味】男女の2人連れ



2位：チョベリグ／チョベリバ（23票）

【意味】とても良い／とても悪い



3位：ナウい（17票）

【意味】流行に合っている



4位：半ドン（12票）

【意味】半日休み・午後半休



5位：テレコ（11票）

【意味】入れ違い、あべこべ



同調査は全国の20～29歳男女4700人（男女各2350人）を対象に、自由回答形式で実施。調査期間は8月8～26日だった。



（よろず～ニュース調査班）