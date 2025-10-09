¡Ö¥«¥ß¥«¥¼¤«¡×¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òÌ±¼çÅÞ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡ÄÇØ¤ò¸þ¤±¤ëÊÆÀ¤ÏÀ
ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡ÊÀ¯ÉÜÊÄº¿¡Ë¤¬7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÀÕÇ¤¤òÌîÅÞ¤ËÅ¾²Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥«¥ß¥«¥¼¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤À¡×¤È·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô½½²¯¥É¥ë¤ÎÏ²Èñ¤äº¾µ½¡¢ÍðÍÑ¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÆ³¤·¤¿À¯ºöÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤¹¤ë¹±µ×Åª¤Ê¹½Â¤²þ³×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡þ¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ÏÀ©¸æÉÔÇ½¡ÄÃÎÇ½¤âÄã¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÀÊ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¡Ê¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¡ËÈà¤é¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡ÖÈà¤é¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤Ç°µÅÝÅª¤ËÇÔ¤ì¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¤¬¡ÖÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¤¿¤á¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿·Á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ÏÀ©¸æÉÔÇ½¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤â¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥ª¥«¥·¥ª¡á¥³¥ë¥Æ¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡Ë¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡¢Ï¢Ë®¾å±¡±¡ÆâÁíÌ³¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡Ë¤éÌ±¼çÅÞ´Ø·¸¼Ô¤òµó¤²¡¢¡ÖÈà¤é¤ÏÃÎÇ½¤¬Äã¤¯¡¢Ã¯¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡þ¡ÖÌ±¼çÅÞÇÓ½ü¡×¡ÄµëÍ¿¤ÎÁÌµÚ¤â¡ÈÁªÊÌ»Ùµë¡É
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿À¯ºöÊ¬Ìî¤ò¹±µ×Åª¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´ØÏ¢Ê¬Ìî¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¸øÌ³°÷¤Þ¤Ç¹±µ×²ò¸Û¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö4¡Á5Æü¸å¤Ë¤ÏÏÃ¤»¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡Ê¹±µ×²ò¸Û¤Ï¡ËÂÅÅö¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¤Ï±Ê±ó¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ºßÌµµëµÙ¿¦¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÌµÚ»Ùµë¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¸øÌ³°÷¤¬¡ËÃ¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÊÁÌµÚ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ë°Û¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÊýË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁªÊÌ»Ùµë¤Îº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤ÏÌ±¼çÅÞ¤ËÊ¹¤±¡£»ä¤ÏË¡Î§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¤â¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤Î¤ßÅú¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×1´üÌÜ¤Î2019Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¸øÌ³°÷¸øÀµÂÔ¶øË¡¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµµëµÙ¿¦¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌ³°÷¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Í½»»´ÉÍý¶É¡ÊOMB¡Ë¤¬ºÇ¶áºîÀ®¤·¤¿ÆâÉô¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ë¡¤ÏÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¶¯À©µÙ¿¦¼Ô¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó½ªÎ»Ë¡°Æ¤ËµëÍ¿¤¬ÌÀ¼¨Åª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡þ¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÀÕÇ¤39¡ó vs Ì±¼çÅÞÀÕÇ¤30¡ó¡×
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÈ¼¤¦À¤ÏÀ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯ÉÜ¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
CBS¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ººµ¡´ØYouGov¤¬¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó½éÆü¤Ç¤¢¤ë1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤ÇÊÆ¹ñÀ®¿Í2441¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÉ¸ËÜ¸íº¹ ¡Þ2¡¥4¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î39¡ó¤¬º£²ó¤Î»öÂÖ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÌîÅÞ¤Ç¤¢¤ëÌ±¼çÅÞ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿²óÅú¼Ô¤Ï30¡ó¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï31¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë²óÅú¼Ô¤Î80¡ó¤Ïº£²ó¤Î»öÂÖ¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£·ÐºÑ¡Ê40¡ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ê35¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î³Ë¿´·ÐºÑÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Î»Ù»ýÎ¨¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó»öÂÖ¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢CNBC¤Ï¡Ö7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤Û¤ÉÊÆ·ÐºÑ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬ÃÙ¤ì¡¢±¿Í¢ÊÝ°ÂÄ£¡ÊTSA¡Ë¤ä¹Ò¶õ´ÉÀ©´±¤Ê¤É°ìÉôÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤âÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö´ØÀÇ¼ýÆþ¤ÇÉÏº¤ÁØ¤Î½÷À»Ù±ç»ö¶È¤ò°Ý»ý¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÃæÃÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÉÏº¤ÁØ¤Î½÷À¤ª¤è¤ÓÆýÍÄ»ù¤Î±ÉÍÜ»Ù±ç»ö¶È¤ò¡¢´ØÀÇ¤ÇÆÀ¤¿¼ýÆþ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ÏÈó¾ï¤Ë»Ä¹ó¤ËÀ¯ÉÜ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ëÅêÉ¼¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÀÈ¼å¤Ê½÷À¤È»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎWIC¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ñ¶â¤¬º£½µÄì¤ò¤Ä¤¯¡×¤È¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ØÀÇ¼ýÆþ¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤ëÁÏÂ¤Åª²ò·èºö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖWIC¡×¤Ï½÷À¡ÊWomen¡Ë¡¢ÆýÍÄ»ù¡ÊInfants¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡ÊChildren¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢Èà¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÉÍÜÊä½õ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ø¤¹¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯¼£¥²¡¼¥à¤Î¤»¤¤¤ÇÉÏº¤ÁØ¤ÎÊì¿Æ¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡ÊAxios¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤ÏWIC¤Î¼õµë»ñ³Ê¤äÍ½»»¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£