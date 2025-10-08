修学旅行で福岡へ！「ラーメン大好き小泉さん」14巻を本日発売福岡での電柱広告コラボや、チャンピオンクロスでの5巻まで無料キャンペーンを開催
「ラーメン大好き小泉さん」14巻書影
秋田書店は、鳴見なる氏のグルメマンガ「ラーメン大好き小泉さん」の最新14巻を10月8日に発売した。価格は770円。
本作は、クールで無口な美人女子高生の小泉さんが、美味しいラーメンを求めて食べ歩く本格ラーメングラフティ。
とんこつを求めて、修学旅行で福岡へやってきた小泉さんたち。恋(とラーメン)。友情(とラーメン)。さらには激闘(とラーメン)まで!?大麺喫のとんこつ修学旅行はイベント盛りだくさん！そして揚げたてポテトを使った逸品や、真冬の行列店も登場!!
福岡ラーメン店 コラボ電柱広告＆カード配布
福岡修学旅行編に登場するラーメン店と小泉さんが電柱広告でコラボ。さらに「駒や」、「はかたや」、「ふくちゃんラーメン」、「ぶんりゅう」の店内では、ポスター掲出やオリジナルカードの配付が行なわれる。電柱広告は各店舗付近に掲出されているので、ぜひ探してみてほしい。
電柱広告コラボ店舗(五十音順)
一風堂 大名本店
一風堂 姪浜店
一風堂 山王店
駒や 馬出創業店
はかたや 筑紫通店
はかたや 百年橋店
ふくちゃんラーメン
ぶんりゅう
電柱広告デザイン
ポスター
オリジナルカード
14巻発売記念！5巻まで無料キャンペーンを開催
秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」では、「ラーメン大好き小泉さん」1巻から5巻を無料で読めるキャンペーンが開催される。開催期間は10月8日から21日まで。
キャンペーン概要
開催期間：10月8日11時～10月21日18時
対象：「ラーメン大好き小泉さん」1～42話
※20～42話は無料会員登録をされた方のみお読みいただけます。
