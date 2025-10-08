【「ラーメン大好き小泉さん」14巻】 10月8日発売 価格：770円

「ラーメン大好き小泉さん」14巻書影

【拡大画像へ】

秋田書店は、鳴見なる氏のグルメマンガ「ラーメン大好き小泉さん」の最新14巻を10月8日に発売した。価格は770円。

本作は、クールで無口な美人女子高生の小泉さんが、美味しいラーメンを求めて食べ歩く本格ラーメングラフティ。

【14巻あらすじ】

とんこつを求めて、修学旅行で福岡へやってきた小泉さんたち。恋(とラーメン)。友情(とラーメン)。さらには激闘(とラーメン)まで!?大麺喫のとんこつ修学旅行はイベント盛りだくさん！そして揚げたてポテトを使った逸品や、真冬の行列店も登場!!

福岡ラーメン店 コラボ電柱広告＆カード配布

福岡修学旅行編に登場するラーメン店と小泉さんが電柱広告でコラボ。さらに「駒や」、「はかたや」、「ふくちゃんラーメン」、「ぶんりゅう」の店内では、ポスター掲出やオリジナルカードの配付が行なわれる。電柱広告は各店舗付近に掲出されているので、ぜひ探してみてほしい。

電柱広告コラボ店舗(五十音順)

一風堂 大名本店

一風堂 姪浜店

一風堂 山王店

駒や 馬出創業店

はかたや 筑紫通店

はかたや 百年橋店

ふくちゃんラーメン

ぶんりゅう

電柱広告デザイン

ポスター

オリジナルカード

14巻発売記念！5巻まで無料キャンペーンを開催

秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」では、「ラーメン大好き小泉さん」1巻から5巻を無料で読めるキャンペーンが開催される。開催期間は10月8日から21日まで。

キャンペーン概要

開催期間：10月8日11時～10月21日18時

対象：「ラーメン大好き小泉さん」1～42話

※20～42話は無料会員登録をされた方のみお読みいただけます。

□「ラーメン大好き小泉さん」のページ