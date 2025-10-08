都市と記憶が響き合う4日間。天王洲アイルで「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」開催
東京・天王洲アイルを舞台に、国内最大級のアートフェスティバル「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」が10月10日から13日まで開催されます。今年のテーマは「Ahead of the Rediscovery Stream（再発見の流れの先へ）」。アート、音楽、デザイン、トーク、マーケットといった多彩な表現が、水辺の都市空間で交わりながら、感覚と記憶を揺り動かす“再発見”の体験を創り出します。
Courtesy of avex creator agency
都市とアートが呼応する、水辺の祝祭空間
会場となるのは、寺田倉庫G3〜G6ビルを中心とした天王洲運河一帯。かつて物流の拠点として栄えた倉庫群が、いまではアートや文化の発信地として再生し、都市と芸術が交錯する舞台となっています。展示は屋内外に点在し、光や風、水面の反射までもが演出の一部として取り込まれることで、街全体がひとつのインスタレーションのように機能します。来場者は街を歩きながら、作品と都市の境界が溶けていくような感覚の中に身を委ねることができるでしょう。このような空間構成こそが、本フェスティバルの真骨頂です。かつての産業の記憶が息づく場所に、アートが新たな命を吹き込み、都市の時間軸を再編集する。その試みが、天王洲アイルという場所にふさわしい詩的な風景を描き出します。
メイン展示「Ahead of the Rediscovery Stream」──五感を刺激する現代アート
フェスティバルの中核を担う展示「Ahead of the Rediscovery Stream」には、和泉侃、折元立身、Chim↑Pom from Smappa!Group × 小室哲哉、手塚愛子、松岡正剛×森山未來、MANTLE、八木良太らが参加します。この展示は、視覚・聴覚・嗅覚など多様な感覚を横断し、観る者の無意識に潜む記憶や感情を呼び覚ますことを目的としています。
《simulation #4 -The Thunderbolt Odyssey- 》(2023) © Kenji Agata/Courtesy of avex creator agency
和泉侃は香りによって人の記憶を探る新作を出展し、八木良太は塔状スピーカーから水滴音を響かせる彫刻作品《Stupa》を披露。空間全体が音と香り、光の連鎖によって満たされ、来場者は自らの内側に眠る感覚の再起動を体験することになります。
《湖独の舞》（2023）撮影：濱田祐史、所蔵：近江ARS/Courtesy of avex creator agency
Chim↑Pom × 小室哲哉《SUN》──生命と再生の物語を描く
なかでも大きな注目を集めるのが、Chim↑Pom from Smappa!Groupと小室哲哉によるコラボレーション作品《SUN》です。メンバーのエリイが自身の出産体験をもとに書き下ろしたテキストを起点に、小室哲哉が新たな音響空間を構築し、光・音・言葉が交差するインスタレーションとして展開されます。生命の誕生や記憶の循環をテーマとするこの作品は、身体性と精神性の狭間に立ち上がる“生の表現”として、フェスティバルの象徴的な存在となっています。
Courtesy of avex creator agency
10月10日には森山未來をMCに迎え、両者による公開トークセッションが開催予定。アートと音楽、異なる領域を横断する創造の対話がリアルタイムで交わされ、会場全体を包み込むような一体感が生まれることでしょう。
アートマーケットとクラフト──生活と創造が交わる場所
会期中は、アートを“手に取る”体験へとつなげるアートフェア「MEET YOUR ARTISTS」も開催されます。国内外の44組のアーティストによる300点以上の作品が一堂に会し、来場者は作家本人と対話しながら購入することができます。また、アート、音楽、ファッションの垣根を超えるエリア「CROSSOVER」では、ESOW、NAIJEL GRAPH、Face Okaらが出展し、ストリートとコンテンポラリーの境界を軽やかに横断します。
Courtesy of avex creator agency
さらに、90店舗以上が参加する「SUPER ART & CRAFT MARKET」では、クラフトやファッション、フードが融合し、アートをより身近に感じられるマーケット空間が広がります。作品を鑑賞するだけでなく、生活の中に取り入れることができる点も、このフェスティバルの大きな魅力です。
音楽・トーク・映像──カルチャーを横断する知覚体験
フェスティバル期間中は、アートと音楽が融合するライブやトークプログラムも多数開催されます。音楽プログラムでは、Nujabes Metaphorical Ensemble × 山口歴、Dos Monos、GAMO、LanPage、北村蕗らが出演し、音と光、身体表現が交差する幻想的なパフォーマンスを披露します。
Courtesy of avex creator agency
トークセッション「WHAT CAFE」では、小室哲哉とChim↑Pomをはじめ、近藤春菜、亀田誠治、和田颯、MEGUMI、片寄涼太といった多彩なゲストが登壇。アート、音楽、ファッションなどの観点から「創造」と「再生」について語り合います。夜には「ELLE CINEMA Night」や「ART FILM PROGRAM」が開催され、運河沿いの空間で映画や映像作品を上映。水面に映る光が街を照らし、時間と記憶をめぐる体験としてフェスティバルの余韻を残します。
都市とアートが描く“再発見”の風景
「MEET YOUR ART FESTIVAL」は、アートを通して都市と人を再接続する試みとして年々進化を続けています。展示、ライブ、トーク、マーケット──あらゆる表現が交わりながら、アートの新たな可能性を提示します。作品をただ鑑賞するのではなく、体験し、対話し、日常へと取り入れる。その一連の流れが、来場者一人ひとりに“再発見”の時間をもたらすのです。
左から）山本れいら「I hate flowers 25」、山田康平「untitled」、Lea Embeli「NA」※掲載画像作品は全て本フェアにて展示・販売/Courtesy of avex creator agency
水辺の風が吹き抜け、都市の光がゆらめく中で、アートが人々の感覚を呼び覚ます4日間。天王洲アイルという場所に宿る記憶と創造の交差点で、今年も新たな文化の流れが生まれます。
【開催概要】
MEET YOUR ART FESTIVAL 2025
■日程：2025年10月10日（金）〜 13日（月・祝）
■場所：東京・天王洲運河一帯
アートエキシビション「Ahead of the Rediscovery Stream」｜寺田倉庫 G3-6F
アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」｜B&C HALL／E HALL
ライブパフォーマンス／DJ｜T-LOTUS M
トークセッション｜WHAT CAFE
マーケット「SUPER ART&CRAFT MARKET」｜WHAT CAFE／ボードウォーク／ボンドストリート
■時間：（10日）16:00 - 22:00
※10日はマーケット、ライブのみの開催（アートエリアは終日内覧会）
（11日）11:00 - 20:00
（12日）11:00 - 20:00
（13日）11:00 - 18:00
■ アートチケット：
・一般：2,500円（前売り）、3,000 円（当日）
・学生：1,500 円（前売り／要・学生証）、2,000 円（当日／要・学生証）
※アートエキシビジョン「Ahead of the Rediscovery Stream」＜寺田倉庫 G3-6F＞、アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」＜E HALL／B&C HALL＞にご入場いただけるアートチケットです。
