2025年の広瀬すずは、まさに怒涛の出演ラッシュで幕を開けた。1月にはNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』、地上波連続ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）が立て続けにスタート。さらに2月の『ゆきてかへらぬ』を皮切りに、9月までに映画4本が劇場公開され、現在は『宝島』が絶賛上映中だ。簡単に今年の出演作をまとめておこう。

『阿修羅のごとく』（1月9日配信／Netflix）『クジャクのダンス、誰が見た？』（1月24日～3月28日放送／TBS系）『ゆきてかへらぬ』（2月21日公開）『片思い世界』（4月4日公開）『ちはやふる－めぐり－』（7月9日～9月10日放送／日本テレビ系）『遠い山なみの光』（9月5日公開）『宝島』（9月19日公開）

これほどの露出は過去最多レベル。そのほとんどが主演級で、作品を背負う立場が続いている。しかも演じる役柄も多種多様で、ジャンルもキャラクター像も一つに収まらない。例えば、『阿修羅のごとく』。向田邦子脚本の名作をリメイクしたこのドラマでは、長女・綱子（宮沢りえ）、次女・巻子（尾野真千子）、三女・滝子（蒼井優）、そして四女・咲子（広瀬すず）が織りなす四姉妹の家族劇が描かれる。

広瀬すずといえば、透明感のある凛とした声質が思い浮かぶ。しかし咲子は、無名ボクサーと同棲しながらウエイトレスとして生計を立てるという、成熟の影に疲労をにじませた女性像。彼女はその役柄にあわせ、声に湿度を含ませてトーンをやや低めに抑え、生活感や陰影を浮かび上がらせている。

同じ“四姉妹もの”である『海街diary』では、当時15歳の広瀬すずが放つ瑞々しい声の響きが、ひたむきさや青春の純度と直結していた。だが『阿修羅のごとく』では、声の柔らかさに加えて疲れや迷いを織り込むことで、透明感の奥に現実の摩耗を背負った大人の女性を表現している。

その演技の深化は『ゆきてかへらぬ』にも表れている。広瀬が演じるのは、大正から昭和初期にかけて活躍した女優・長谷川泰子。年下の詩人・中原中也（木戸大聖）と燃えるような恋に身を投じ、憂いを帯びた表情と湿度のある声で、文芸ロマンのヒロインにふさわしい佇まいを示している。

そして続く『片思い世界』では、一転して舞台を現代に移し、優花（杉咲花）、さくら（清原果耶）と共同生活を送る長女的存在・美咲を演じる。泰子役で見せた大正ロマンの余韻に包まれた世界から、現実の若者のリアリティへと振り幅を広げた。過酷な運命に翻弄されながらも、前を向いて歩み続ける“柔らかさ”と“芯の強さ”を同居させた芝居で、観客にヒロインの普遍的イメージを鮮やかに提示する。

『遠い山なみの光』では、戦後を生きる女性・悦子役で、カズオ・イシグロ原作の重厚な文芸世界に挑戦。感情を大きく爆発させるのではなく、内に秘めた痛みや後悔を繊細な間合いや声のトーンでにじませていく。抑制の演技に徹することで、観客に余白を託す表現を獲得しているのだ。

さらに『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）では、かつての代表作である千早を再び演じ、新旧キャストが入り混じる物語の中でも、変わらぬ存在感を発揮。青春の象徴としての瑞々しさはそのままに、大人になった今だからこそにじむ経験の重みをまとい、シリーズ全体をやさしく締めくくるような輝きを見せている。

迷いを抱えた大人の女性から、燃えるような恋に身を投じるヒロイン、日常のリアリティを背負った等身大の女性、そして青春の輝きを体現する存在まで、2025年の広瀬すずは、まさに八面六臂の活躍ぶり。そして、最新作『宝島』で彼女が見せるのは、その集大成ともいえる演技だ。

『宝島』は、真藤順丈による直木賞受賞作の映画化作品。1950年代から1970年代にかけての沖縄を舞台にした群像劇だ。米軍統治下の混乱期に「英雄」と呼ばれた若者・オン（永山瑛太）を軸に、グスク（妻夫木聡）やレイ（窪田正孝）といった仲間たちが翻弄されながらも希望を求めて生きる姿を、20年という歳月をかけて描き出す。抗えない歴史のうねりと、そこに飲み込まれながらも必死に足掻く若者たちの姿は、沖縄の戦後史そのものを象徴している。

広瀬すずが演じるのは、ヒロインのヤマコ。オンの恋人であり、グスクたちの幼なじみであり、仲間たちの心を結びつける存在だ。やがて彼女は教師として子どもたちに向き合いながら、沖縄に根を下ろして生き続ける。故郷を離れずに時代の変化を見届けてきたヤマコは、戦後沖縄の記憶を体現する“生き証人”のような存在として物語に立ち現れる。

ポイントは、この物語が20年という歳月をかけて紡がれていくことだ。まだティーンエイジャーだった頃のヤマコは、『海街diary』や『ちはやふる』で示してきた“青春の透明感”そのもの。そこから大人へと成長するにつれ、『阿修羅のごとく』や『ゆきてかへらぬ』で体現したような、苛烈な時代を生き抜く女性の疲労感と芯の強さをまとっていく。

そして物語の終盤では、沖縄の基地問題に積極的に関わり、自ら声を上げて闘う女性へと変貌する。広瀬はその過程を、声のトーンや表情の陰影に細やかな変化を与えながら演じ分け、ヤマコという人物を単なるヒロインにとどまらない「時代とともに闘う存在」へと押し上げている。

『宝島』には、広瀬すずがこれまで培ってきたさまざまな表現の顔が刻まれている。無垢な透明感から、時代にすり減らされた疲労感、そして声を上げて闘う強さまで。その変化の幅をひとつの役柄に凝縮することで、彼女はキャリアの新しい到達点を示しているのだ

2025年の多作イヤーは、単に出演作が多いだけではない。広瀬すずという女優の現在地と未来を力強く照らし出す、まさに転換点と呼ぶにふさわしい1年となっている。（文＝竹島ルイ）