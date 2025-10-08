シチズンとモンベルの人気コラボが再び。日常でもフィールドでも映える新モデル登場！

シチズンのプロフェッショナルウォッチ「プロマスター」と、アウトドアブランド「モンベル」のコラボレーションモデルが10月9日に発売されます。

実はこのタッグ、今回で第5弾。アウトドアの知恵と時計づくりの精密技術を融合したシリーズとして、毎回高い注目を集めています。

新作は全4モデル。いずれもシチズン独自の軽量素材「スーパーチタニウム」を採用し、耐久性と快適な装着感を両立しています。

また、光発電技術「エコ・ドライブ」により、太陽光や室内光でフル充電して約6カ月稼働。定期的な電池交換の必要がなく、環境にも優しい設計です。さらに20気圧防水や耐磁性能など、プロユースにも応える堅牢なスペックを備えています。

シリーズの中でも存在感を放つのが、「BN0245-58E」（9万9000円）。デュラテクトDLC加工を施したブラックカラーのチタンボディが重厚感を漂わせ、デュラテクトMRKとの組み合わせにより高い耐久性も実現しています。

600本限定で、過酷な環境にも応える信頼性を備えたプロフェッショナル仕様です。

一方、チタンケースにブラックダイヤルを合わせた「BN0247-52E」（8万2500円）は、シンプルで汎用性の高いデザインが魅力。

スーツにもアウトドアスタイルにもすんなりなじみ、オンオフ問わず着けられるバランスの良さが光ります。700本限定。

深みのあるネイビーダイヤルにブラウンレザーストラップを合わせた「BN0247-01L」（7万1500円）は、どこかクラシカルな雰囲気を漂わせる一本。

付属のシリコンラバーバンドに付け替えれば、軽快なフィールド仕様にも対応します。750本限定。

アイボリーダイヤルが印象的な「BN0247-10A」（7万1500円）は、やわらかなトーンのブラウンレザーを組み合わせた上品なデザイン。

こちらも牛革ストラップとシリコンラバーバンドの2本セットで、シーンに合わせて表情を変えられるのが魅力です。650本限定。

すべてのモデルの裏ぶたには「mont-bell」の刻印が入り、「CITIZEN × mont-bell」ロゴ入りの専用ボックスとともに展開。パッケージを開けた瞬間からコラボレーションの世界観を感じられる、コレクション性の高い仕上がりです。

>> シチズン「プロマスター」

＜文／&GP＞

