トヨタの斬新「“スライドドア”SUV」に注目！ 精悍“カクカク”デザイン×全長4.3mで「ちょうどいいサイズ」！ まっ平な「ひろびろ荷室」でめちゃ便利な「Tjクルーザー」コンセプトがスゴい
SUVとミニバンの良いとこ取り!?
現在、新車の販売ランキングでは、アウトドアに似合うSUVや、多人数乗車可能なミニバンが上位を占めています。
そんな人気をトレンドの兆しをいち早く取り入れ、トヨタはかつてSUVとミニバンの良いとこ取りをしたユニークなクロスオーバーコンセプトモデルを出展していました。
時代の最先端をいくようなコンセプトモデルの名は、「Tj CRUISER（ティ ジェイ クルーザー、以下Tjクルーザー）」です。
2017年秋に開催された「第45回 東京モーターショー」で初公開されました。
車名のTjは「TOOL-BOX」と「JOY」の頭文字から。そしてCRUISERは、トヨタの老舗SUVブランド「ランドクルーザー」に由来しています。
名前の通り「道具箱」のように使い倒せて、オフロードなど様々な場所に出かける楽しさを感じることができるクルマに仕上がっていました。
ボディサイズは全長4300mm×全幅1775mm×全幅1620mmで、ホイールベースは2750mm。乗車定員は4名です。
現行トヨタ車のSUVラインナップでは、「ヤリスクロス」以上で「カローラクロス」未満というコンパクトSUVクラスの程よいサイズ感でした。
Tjクルーザーのスタイリングは、広い室内や荷室空間が見た目にもわかるスクエアなデザイン。そして大径タイヤとリフトアップされたアシが組み合わされ、SUVのテイストが加えられていました。
ボンネットとルーフ、フェンダーなどには、傷や汚れがつきにくい強化塗装が施され、アウトドアでのハードな使用にも配慮が施されている点も注目されます。
2015年登場の4代目「プリウス」から始まったTNGAプラットフォームの進化版をベースに、パワーユニットには2リッタークラスのエンジンとハイブリッドシステムを搭載していました。
FFを基本に4WDの設定も想定されるなど、具体的な仕様も決められていたようです。
そしてTjクルーザーでもっとも注目されるのが、広大すぎる荷室空間でしょう。
助手席側の前後シートがフルフラットになることで、約3メートルまでの長い荷物を積むことができます。
そんな荷室を最大限活用できるよう、後部のドアは最大限に拡大し積み下ろしを容易にしたほか、後席ドアもミニバンのような大開口のスライド式を採用し、側面からのアクセスも十分に考慮されていました。
※ ※ ※
かなり細部まで具体的な仕様や寸法なども明らかにされるなど、現実味ある仕上がりから「市販化も間近」と噂されたTjクルーザーでしたが、けっきょく市場に投入されることはありませんでした。
2025年10月末には、国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開催されます。
JMS2025のトヨタブースでは、かつてのTjクルーザーをほうふつとさせるクロスオーバーのコンセプトモデルが登場するかもしれません。大いに期待して待ちましょう。