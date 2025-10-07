ロックバンド・エレファントカシマシのドラムス・冨永義之が酒気帯び運転による接触事故を起こしていたことが７日、分かった。ボーカル・宮本浩次のプロジェクト「俺と、友だち」の公式サイトで発表された。

サイトでは「エレファントカシマシ 冨永義之に関するご報告とお詫び」というタイトルで文書をアップ。冨永は今月４日に事故を起こし、道路交通法違反で検挙されたという。接触した相手は「重篤な怪我はないとの報告」を受けているというが、本人の意向や事態の大きさを鑑み、８日に東京・下北沢で行われる公演への冨永の出演は見合わせるという。

以下は発表全文

１０月４日（土）、エレファントカシマシ ドラム 冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました。

この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、１０月８日（水）に予定しております「俺と、友だち」下北沢ＳＨＥＬＴＥＲ公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます。

お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます。

また、本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。

本人は事実を真摯に受け止め反省しております。

このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります。

なお、１０月８日下北沢ＳＨＥＬＴＥＲ公演のチケットに関しまして、払い戻しをご希望の方には払い戻し対応を実施いたします。詳しくはこちらをご確認ください。

この度は多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

２０２５年１０月７日

株式会社ｅｌｅｐｈａｎｔｓ