その髪型、もう古いかも！？【50代】レイヤーで即こなれる♡「トレンドヘア」

“古い”というワードにドキッとしたなら、今がイメチェンのチャンスかも。髪の長さはそのままで、サラッとした軽い動きを加えられるレイヤーカットを入れた「トレンドヘア」にトライしてみませんか。今回は、髪型を見直したい50代女性におすすめしたい、レイヤーカットを入れたヘアスタイルをピックアップ。ぜひこちらを参考に、髪型アップデートを検討してみてください。

長さはそのまま、軽やかにイメチェン

大胆なイメチェンを避けたい人は、ベースの長さはそのままでOK。表面にレイヤーカットを加えると、軽やかなニュアンスヘアに生まれ変われるはず。カラーは、赤みを抑えてくれるオリーブブラウンに、ハイライト入り。@hair_by_keikoさんは、「さりげないハイライトは⁣白髪やプリンを目立ちにくくして⁣カラー頻度を伸ばしてくれます」と、メリットを解説しています。

⁣

広がりを抑えつつふんわり見せる

ベースよりわずかに短い程度に、ごく低めの位置にレイヤーカットを入れて仕上げたボブヘア。大人らしい落ち着きも演出しつつ、トレンド感を押さえられそう。首元にくびれがつくことで、メリハリのあるシルエットに。@kitadani_koujiroさんは、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントを添えています。

エアリーな上品ボブ

@ofuke_akifumiさんが、「今流行りのミディアムボブレイヤー」とコメントしているこちら。「内巻きブローのみで簡単スタイルとなります」という説明も見逃せません。シルエットはごくオーソドックスに感じる内巻きボブながら、表面のエアリー感を演出するレイヤーカットが軽やかさを引き出します。上品さを大切にしたい50代に、おすすめです。

華やかさ重視ならハイレイヤーも加えて

重く見えやすいロングヘアは、高い位置にレイヤーを入れて、トップをエアリーに遊ばせるのが吉かも。ウエイトが上がることで、若々しい印象にも繋がりそうです。白髪に悩んでいるなら、全体にハイライトをちりばめたフルハイライトによる、大胆な白髪ぼかしもおすすめ。カットとカラーリングの相乗効果で、華やかなオシャレを楽しめそうです。

