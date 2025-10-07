この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、最新動画『【20%還元キャンペーン３選】Vポイントは今から準備しておこう』で、今がチャンスの20％還元キャンペーン情報と、その活用テクニックを徹底解説した。動画冒頭で「今日は3つの20％還元キャンペーンの情報が来ているので、そちらを中心に見ていきたい」と語った鬼丸さん。加えて、Amazonプライム感謝祭や各種ポイントサイトの情報など、見逃せない裏技も満載となった。

まず最初に鬼丸さんが語ったのは、ウェルシア、エディオン、イオン専門店で実施中の20％還元キャンペーンについて。ウェルシア薬局では、対象商品を合計5,000円以上購入すると20％分のポイントが還元されるとし、「できれば5,000円以上買いたいところですね」と購入額の目安や、ジャンコードでの対象確認方法についても細やかに紹介。また、イオン専門店でワンオンポイントを利用した20％バックキャンペーンについては、「これはワンオンポイントね。この全部ローマ字のワンオンポイントを使って払ったときに還元されるよというキャンペーン」と、電子マネーワンオンとの違いをはっきりと解説。「間違えないように参加するようにしてください」と注意を促した。

特に視聴者の注目を集めたのは、エディオンの20％ポイントバックキャンペーン。「エディオンで家電とかも買わないし、高いから買わないよっていう方は、ちょっとね、考えを改めていただきたい」と、家電の買い方について独自の見解を披露。店頭での値引き交渉の実例や、「実はエディオンでこのキャンペーンを利用して家電を買うのが一番お得な家電の買い方なんじゃないか説」が熱を帯びる展開に。「半分までしかポイントが使えないからこそ、ポイント大量保有者もDポイント増量分到着のタイミングで狙うべし」と、裏技的な参加方法にも言及した。

さらに動画後半では、SBIグループ運営の『ビットポイント』によるビットコイン積立新サービスや、ポイントサイトからVポイントへの交換テク、杉屋局のAUPAY割引、ANA PAYチャージ規約変更など、最新の「お得情報」を網羅。「将来資産形成としてビットコインに注目している方は、絶対解説しておいた方がいい。ただし投資は自己責任で」と、率直な助言も飛び出した。

最後に鬼丸さんは「今回のプライム感謝祭に参加しようかなと思っている方は、まずは過去動画もチェックしてから、お買い物をするようにしてください」と締めくくり、日々アップデートされる“お得情報”の活用を呼びかけた。

