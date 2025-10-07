この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が、「【定年後の夫婦関係】夫との時間が増えてストレスMAX〜その解決策は？」と題した動画を公開。夫の定年退職後、共に過ごす時間が増えたことで浮き彫りになる夫婦間の価値観の違いや、それに伴うストレスへの対処法について、夫婦が本音で語り合っている。



動画では、妻が夫の退職後、2人で行動する時間が格段に増えたことで「あなたと私があまりにも性格が違う」ということを痛感したと切り出す。夫がリタイアして家にいるようになると、多くの妻が夫のことを良くも悪くも「再認識する」のではないかと問題提起した。この変化は「定年後離婚」という言葉があるように、夫婦関係が悪化する一因にもなり得ると指摘する。



具体例として、せっかちな夫とマイペースな妻の行動パターンの違いや、物事の優先順位、さらには住宅ローンの繰り上げ返済をめぐるリスク管理の考え方の違いなど、日常の些細なことから金銭感覚に至るまで、様々な価値観の相違が語られる。こうした違いの積み重ねがストレスとなり、妻は腹が立った時にGoogleの検索窓に「夫はクソジジイ」と打ち込み、同じ境遇の人の体験談を読んで共感を求めることもあると赤裸々に明かした。



最終的に、夫婦が円満に過ごすための解決策として「いやいや、違う人間なんだから仕方がない」と、互いを理解しきれないことを受け入れる「諦め」の重要性を提言。夫婦といえども生まれも育ちも違う他人であり、考え方が違うのは当然であると割り切り、相手の気持ちを想像したり、一度距離を置いて冷静になったりすることが大切だと語る。さらに、腹が立つことばかりではなく、過去に助けてもらった経験など、相手への感謝の気持ちを思い出すことも有効な手段であると締めくくった。