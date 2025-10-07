生まれたばかりの赤ちゃんを殺害し、遺棄する事件が後を絶たない。

子どもは男女の交わりによって生まれるものだが、実際に逮捕され、実名や顔写真を報じられるのは女性ばかりだ。男性が責任を問われることは少ない。

「客が気付かないうちにスキンを外していたことによる妊娠と思われます」

性風俗店で働いていた時に妊娠、出産した我が子を自らの手で殺めた女性は、記者への手紙でそう明かした。周囲にも風俗の仕事で妊娠する知人がいたが、店は客に口頭注意するのみで、女性たちに支援や補償は一切なかったという。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）

●望まぬ妊娠、性風俗の客がコンドームを無断で外したことが原因か

──あなたを妊娠させた男たちはいま、どこで何をしているのか？

ソープでの仕事柄、客がスキン（編集部注：コンドームのこと）を気付かぬ内にはずしていたことによる妊娠と思われます。

一応、Dさん、Mさん（編集部注：ともにホストの男性）は取調べを受け、DNA採取後DNA鑑定もしましたが、親子関係は否定されています。

妊娠させた男はソープの客となり、名前も分かりませんし、どこで何をしているか知りません。

●「お前いらない」交際相手と別れたくなく性風俗の仕事へ

──どういった経緯、理由で性風俗店で働くことに？

離婚後半年くらいしてお付き合いした方（K・Nさん）が変わった性へきを持っていて（寝盗れ、SMに性的興奮がある）デリで働いて、そのプレイ内容を細かくLINEで送れと言われたのがきっかけです。

K・Nさんがよく飲みに行っていたクラブのマネージャーの後輩かなにかがデリヘルをしていたので、その店を紹介されて働くことになりました。

──風俗店で働くことに心理的な抵抗や迷いはなかった？

K・Nさんに依存していたのも原因です。断ると『じゃあお前いらない』と言われたので、別れたくなかったため働くしかないという感じでした。

頑張ればほめてくれるので、それだけを支えにしていました。当時の自己肯定感の低さのせいだなと今では思います。

●客の問題行為、口頭注意のみで済ます店も

──これまで働いてきた風俗店では、従業員の妊娠を防ぐための対策はあった？

お店自体は、コンドームの支給の対策くらいでした。他は各自で対策をという感じでした。

──女性従業員に対してコンドームを外して射精するような客にペナルティはない？

お店へ報告しても客への口頭注意のみでした。私が入店した時は全員がスキン着用のキャストだけでしたが少しずつ、NS（ノースキン、編集部注：コンドームを着用しないこと）のキャストの子が増えたからかもしれません。

出禁になるのは、女の子をなぐったとか便をたれ流すとか1人で歩行が難しいまでいかないとなかったです。

障害のある方や外国の方、酔っぱらいなども来店可でした。（外国の方はNGにしている子は多かったですけれど…）

そういった方が髪をつかんだり、出血を女の子にさせても私のいたお店は口頭注意のみでした。

●女性以外にも客との子を出産、中絶するケースも

──風俗店に勤務する女性が仕事で妊娠することは珍しくない？

前店の子が『ピル飲んでたけど妊娠した』というのと、他店の知り合いが3人妊娠したことがあると聞いたことがあります。

──もし風俗店で働く女性が仕事で妊娠した場合、どうしている？

店側に保証や支援はありません。前店の子は出産1回中絶1回したと言っていました。

他店の子は、1人は出産、2人は中絶をしたと言っていました。全て個人で対応しています。

出産した子は自分では育てられず、児童施設にあずけていると言っていました。

●「NS不可」と伝える→客を付けてもらえず

──仕事で妊娠しないように気をつけていたことはある？

私は■のお店では一切NS対応はしてませんでした。

ただ、出稼ぎ先の▲にあるソープランドでNS不可で入店したのに、当初のスタッフが辞めてしまい、それ以降NS可にされていました。

出稼ぎに行くたびにスタッフが変わっており、その都度NS不可と伝えるのですが、仕事を回してくれなくなるという対応をされました。

そして客からすれば、知ったもんではないので、対応させられるという状態でした。

そのお店はNSは客払い+4000円とっていたので収益になるのでNSをすすめていました。（女の子の取り分は+2000円です。）

私が気を付けていたのはスキン着用のみでした。必ず私が客に着けるという程度なので、風俗で仕事するには安易だったと思います。

子宮けいガンにて手術をしていたこと、長男出産時、右卵巣のう腫が見つかり、右卵巣3分の2を摘出しており、先生から『妊娠しにくくなる』と言われていたので、自分でも妊娠しないだろう…しにくくなるって言われたし…っていう考えを持っていました。

●コンドームの有無で金額変わらず、NSのスタッフ指名が増加

──NSという妊娠する可能性の高い行為を受け入れるのはなぜ？

基本はS着ですが、私のいた店ではNSの子もS着の子も料金が同じなので、客側は同額であればNSの子の方がお得という感じでした。

NSを別料金にしていないので指名につながりやすいからというのでNSの子が増えてました。

それこそ、全員がNSというのを売りにした出稼ぎ専門店が■にあって（今もかは分かりませんけれど…）全国から整形代稼ぐ子又はホスト狂いの子がいます。

NSは収入UP、稼げるからという理由でNSをする子は増えたように思います。