人気YouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」で、元阪神タイガースのレジェンド・ミスタータイガース掛布雅之氏が動画【#佐藤輝明 #ホームラン王 #打点王 #二冠 #阪神タイガース #掛布雅之の憧球 】に出演。プロ野球のレギュラーシーズン全日程終了を受け、阪神タイガースの佐藤輝明選手がホームラン40本・100打点の大台を達成した意義や、藤川球児監督のマネジメントの凄さについて熱く語った。

掛布氏はまず、「一番嬉しかったのが、佐藤選手が100打点目を犠牲フライで左翼方向に運んだ場面なんですよ」と振り返る。これについて「次の佐藤選手のステップ、さらなる大きなステップをするためのポイントになる一打だった」と独自の視点で評価。また、最終戦での40号ホームランにも触れ、「ホームランを打った佐藤選手も立派だけど、ヤクルトの先発・青柳投手にもあっぱれ」と両選手を称賛した。

ホームラン40本・100打点を成し遂げたことについては、「40本というホームランは、打率でいえば2割9分9厘と3割の差くらい価値がある」と語り、「佐藤選手のポテンシャルをもってすれば、40本はまだ通過点」とさらなる成長に太鼓判を押す。阪神の若きクリーンアップ、佐藤選手・森下選手・大山選手がそろって高打点を記録したことについても、「大山選手が5番を務めたことで、佐藤選手や森下選手が自由に野球をやれた」と藤川監督の采配の的確さを強く評価した。

さらに、掛布氏は「藤川監督のマネジメントの凄さがこのタイトルにつながった」と断言。エラー数の大幅減や選手のコンディション管理を通じ、「1年間レギュラーのリズムが崩れず、これだけの数字を残すことができた」とチームづくりの手腕を絶賛。「佐藤選手には打率3割、そして三冠王も狙える選手になってほしい」とエールを送りながら動画を結び、続くCSや来季へのさらなる飛躍を期待していた。

