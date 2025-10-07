中3娘の彼氏の親に「あなたの子と付き合わせたくない」→怒り心頭の両親が直談判したワケ【ママリ】

「自己責任」と、言い放った親

受験期なのに、彼氏にのめり込み、成績が下降し始めた娘・彩加を心配し、ついに動き出した両親。ところが、ハヤトくんの両親は「仕事が忙しい」と、言い訳をし、あろうことか「自己責任」と言い放ったのです。ですが、冷静に反論した彩加の母。





彼氏の本性があらわに

ただ、はっきりとした決着がつかないまま、終わってしまった話し合い。その後、ハヤトくんの両親が、どのような話を彼に伝えたのかは不明ですが、よくない変化が訪れます。彩加は食欲がなくなり、顔色も優れない状態に。そこで、彩加に許可を得て、ハヤトくんとのやりとりをチェックします。すると…。

ハヤトくんは、両親から強く咎められたのでしょうか。真相はわかりませんが、今度は彩加を攻撃するなんて…。ですが、彩加はようやく目が覚めます。自ら別れを告げたのです。



そして彩加は、両親に心からの謝罪をし、以前のように素直さを取り戻します。

強く、たくましくなった娘

それから、彩加は人が変わったように受験勉強に打ち込むようになりました。以前のように上の空でスマホをいじることもなく、真剣な表情で参考書に向かいます。塾にも一度も休まずに通い、分からないところは積極的に先生に質問するようになりました。



私たち夫婦も、彩加のサポートに全力を尽くしました。夜食を作ったり、分からない問題があれば一緒に考えたり。時には厳しい言葉をかけることもありましたが、彩加は素直に受け止めて、前向きに頑張り続けました。



そして、迎えた受験と合格発表。合格発表の日、彩加は真剣な表情で志望校のホームページを開きます。緊張で、私の心臓はバクバク音を立てていました。彩加も、小さく息を止めて、画面を見つめています。そして、そこに表示された自分の受験番号を見つけた瞬間、彩加は大きく目を見開きました。



「ママ！私、受かったよ！」



彩加の叫びに、私も思わず飛び上がって喜びました。夫も駆け寄り、私たち家族は抱き合って喜びを分かち合いました。流した涙は、これまでの苦労と、そして何よりも彩加の頑張りが報われた喜びの涙でした。



希望の高校に進学できた彩加は、入学式の日、本当に晴れやかな笑顔をしていました。あの時の苦悩を乗り越え、大きく成長した娘の姿に、私は胸がいっぱいになりました。



今回のできごとは、私たち家族にとって、大きな試練でした。しかし、その試練を通して、私たちは多くのことを学びました。親として、未熟な子どもを導く責任があること。そして、子どもの「自由」という言葉の裏に隠された危険を見抜くこと。何よりも、子どもの言葉に耳を傾け、時には厳しい決断を下してでも、彼らの将来と幸せを守るのが親の役目だと。



思春期の子どもとの関りには難しさもありますが、親が本当に大切なことは何かを伝え続け、最後には信じて支えること――。その積み重ねが、本当の家族の絆を育むのだと実感しました。

彩加にとっては、ハヤトくんと付き合いは、苦い思い出となってしまいました。ですが、家族で危機を乗り越え、家族の信頼関係と絆はより深まりました。これから先、また困難なことにぶつかったとしても、家族で支え合って乗り越えて行けそうですね。



本作では、娘に彼氏ができたのがきっかけで、少しずつおかしくなってしまったときの様子が描かれています。受験期も重なっていたため、危機感を覚えます。中学生は思春期もあり、難しい年ごろです。ですが、わが子の異変を放置せず、真剣に向き合った両親の強さに、勇気をもらえる作品です。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）