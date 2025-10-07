仕事効率が上がる！スケジュール管理が楽になる100均アイデア文具

セリア をパトロールしていると、仕事の効率UPに一役買ってくれそうな、 便利 文房具 を発見しました。一見、よくある付箋かな？と思いきや、 パソコン の上に貼れるデザインになっていてとても 便利 ！粘着面も広く、勝手にはがれにくい仕様になっているんですよ。使ってみる価値ありなので、早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：パソコン用フィルム付箋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横75×縦25mm

内容量：72枚

販売ショップ：セリア

セリアをパトロールしていると、文房具売り場でいいもの見つけちゃいました！今回ご紹介するのは、その名も『パソコン用フィルム付箋』。お値段はもちろん、￥110（税込）です。

パソコンに直接貼れる付箋で、仕事で大活躍しそうなアイデアグッズ。痒い所に手が届く商品展開には、セリアマニアの筆者も毎度感動を覚えます。

実際に使ってみるとこんな感じ。フィルムタイプなので付箋が反り返らず、はがれにくい仕様なのが魅力です。粘着面が広いので、モニター上部にも貼れるのがGOOD。透け感もあり、画面を隠さない点がよくできているなと感じます。

付箋のサイズは約横75×縦25mm。文字は、鉛筆や油性ボールペンで書き込めます。72枚入りなので、たっぷり使えるのが嬉しいですね！

仕事で活躍する、セリアの文房具はまだまだあります！こちらは『事務作業効率化ふせん 捺印用』という商品。ちょっとマニアックなアイデアグッズですが、事務作業に欠かせない捺印の指示作業をサポートしてくれるんです。

「実印で」「使用印で」「認印で」と色ごとに分かれており、捺印箇所にペタッと貼るだけなので指示がスムーズに◎メモ書きを残す時間を節約でき、確認漏れ防止にもつながるのでおすすめですよ。

今回はセリアの『パソコン用フィルム付箋』と『事務作業効率化ふせん 捺印用』をご紹介しました。

仕事の効率が上がるセリアのアイデアグッズ。使ってみるととても便利なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。