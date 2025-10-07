Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」の対象商品にラジコンが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

対象商品には、スモーク噴射機能搭載のジェットラリーカーや、砲撃音と砲口のライトが光る戦車など、ギミックが楽しめるラジコン各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ラジコン ジェットラリーカー レッド/イエロー

本商品は、前後左右のシンプルな操作性で子どもも簡単に操縦できるラリーカー型ラジコン。車体上部に付属のスポイトで水を入れ、コントローラーのボタンを押すとヘッドライトが光り、後部からジェットスモークを噴射するギミックが搭載されている。

ラジコン 戦車 RC BATTLE TANK ブルー迷彩

本商品は、前後左右のシンプルな操作性で子どもも簡単に操縦できる戦車型ラジコン。ボタンを押すと迫力満点の砲撃音と砲口のライトが光るギミックが搭載されている。