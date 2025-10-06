山下美月のSTAFF公式Xが更新され、『かのサンド』収録時のオフショットを公開した。

【写真】ノースリーブのロックTシャツ姿で笑顔でピースする山下美月

■山下美月がサンドウィッチマン＆狩野英孝と南砂町をお散歩

狩野英孝とサンドウィッチマンの伊達みきお＆富澤たけしがMCを務めるお散歩バラエティ『かのサンド』（フジテレビ系）。

山下は10月5日放送回に出演し、ドラマ『新東京水上警察』のプロモーションした。同番組では、東京都江東区の南砂町をMCの3人と一緒に散策する姿が映し出された。大型アミューズメント施設でクレーンゲームを楽しむ姿やフードコートでスイーツを味わう様子、商店街の和食ラーメン店で冷やし麺を満喫するシーンも。

本投稿は、和食ラーメン店でのオフショット。ヘヴィメタル・バンド”メタリカ”のノースリロックTシャツを着る山下は、ピースサインを見せている。優し気な微笑みが印象的だ。

SNSには「ショートででメタルTは萌える」「最高にかわいい」「アツい」「メタルファンがざわついている」といった様々なコメントが集まっている。

■写真：ショートヘア×ノースリロックTの山下美月

■動画：バラエティの洗礼を受ける山下美月

『かのサンド』公式YouTubeチャンネルには、山下がバラエティの洗礼を受けるシーンのショート動画が公開されている。