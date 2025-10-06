Amazon¡ÖFire TV Stick HD¡×50% OFF¤Î3480±ß¡£¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×Àè¹Ô¥»ー¥ë
Amazon Fire TV Stick HD
Amazon¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»ー¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤ÎÀè¹Ô¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÊÔ½¸Éô¤¬6Æü¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Fire TV¤Ê¤É¤ÎAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â¥»ー¥ëÃæ¡£¡ÖFire TV Stick HD¡×¤¬50% OFF¤Î3,480±ß¡¢¡ÖFire TV Stick 4K Max¡×¤¬39% OFF¤Î7,980±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤Î¡ÖFire TV Soundbar Plus¡×¤¬29% OFF¤Î24,800±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤ÏÀè¹Ô¥»ー¥ë¤¬10·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¡ÈËÜ¥»ー¥ë¡É¤¬7Æü0»þ¤«¤é10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¢¨¥»ー¥ë³«ºÅ¡¦ÆâÍÆ¡¦²Á³ÊÅù¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤