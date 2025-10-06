¾®·¿8.8¥¤¥ó¥Á¤Î¹âÀÇ½Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖXiaomi Pad Mini¡×¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª2¤Ä¤ÎUSBÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¤·¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤¤¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
´ûÊóÄÌ¤ê¡¢Xiaomi¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï26Æü¡¢ÅÔÆâ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ÖXiaomi ¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ê2025²¼´ü¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Xiaomi¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖXiaomi¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë8.8¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖXiami Pad Mini¡×¡ÊXiaomi CommunicationsÀ½¡Ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤ÓÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é¤â´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬74,980±ß¡¢12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬93,980±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Xiaomi Pad Mini¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯Xiaomi Pad Mini ¥«¥Ð¡¼¤ÈXiaomi Pad Mini ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ÖXiaomi ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Ú¥ó¡×¡Ê14,980±ß¡Ë¤ä¡ÖXiaomi Pad Mini ¥«¥Ð¡¼¡×¡Ê1,980±ß¡Ë¡¢¡ÖXiaomi Pad Mini ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê1,480±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊXiami Pad Mini¤òÈ¯É½²ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë³°´Ñ¤òÃæ¿´¤ËÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi Pad Mini¤ÏXiaomi¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï½é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤Ï3nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿MediaTekÀ½¡ÖDimensity 9400+¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â8.8¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤È¾®·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Xiaomi¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊÌ¾¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¯É½²ñ¤Ê¤É¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎApple¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖiPad Mini¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡È¤â¤¦1¤Ä¤ÎMini¡É¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤ê·ç¤¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16¡§10¤ÎÌó8.8¥¤¥ó¥Á3K¡Ê3008¡ß1880¥É¥Ã¥È¡Ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó403ppi¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂç165Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äºÇÂç372Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡Ê½Ö»þºÇÂç1080Hz¡¢¥Ú¥óÍøÍÑ»þ¤ÏºÇÂç240Hz¡Ë¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ700nits¡ÊHBM¡Ë¡¢12bit¥«¥é¡¼¡ÊÌó687²¯¿§É½¼¨¡Ë¡¢Dolby Vision¡¢HDR 10¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²èÌÌ¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass 5¡×¡ÊCorningÀ½¡Ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó205.13¡ß132.03¡ß6.46mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó326g¡£
Xiaomi Pad Mini¤Ï8.8¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬iPad mini¤Î4¡§3¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¿·¤ÎiPad mini¡ÊA17 Pro¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¥µ¥¤¥º¤Ë
Xiaomi Pad Mini¤Î²èÌÌ¤Ï¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¥¢±Õ¾½¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÈ¿¼Í¤¬¶¯¤¤
Xiaomi Pad Mini¤òÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
Âç¤¤µ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·¤Î¡ÖiPad mini¡ÊA17 Pro¡Ë¡×¤¬Ìó195.4¡ß134.8¡ß6.3mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢Xiaomi Pad Mini¤Î¤Û¤¦¤¬²£¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç²£¤ËÄ¹¤¯¡¢½Ä¤ËÃ»¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Æ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½Å¤µ¤ÏiPad mini¡ÊA17 Pro¡Ë¤¬Ìó293g¡ÊWi-FiÈÇ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·½Å¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°´Ñ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¸÷Âô¤È½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ë¤ÏÌó800Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿4·¿¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢OmniVisionÀ½¡ÖOV08F¡×¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.28¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÅÅ¸»¥¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi Pad Mini¤ÎÇØÌÌ¡£¥°¥ì¡¼¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¤¤¤á¤Ç¹õ¤Ë¶á¤¤¿§¹ç¤¤
¤³¤Á¤é¤ÏXiaomi Pad Mini¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÇØÌÌ¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ï¾¯¤·¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´¶¤â¤¢¤ê¡¢iPad mini¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤è¤ê¤ÏÇ»¤¤¤á¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÌó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.06·¿¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢OmniVisionÀ½¡ÖOV13B¡×¡¢PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡Ë¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2¤Ä¤Î¥»¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹ç·×7500mAh¤òÆâÂ¢¤·¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤ÇÌó15.5»þ´Ö¡¢¥²¡¼¥àÍøÍÑ¤ÇÌó9.67»þ´Ö¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç67W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖXiaomi HyperCharge¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç58¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ÎÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â18WÍÀþ¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤Î²¼Â¦ÌÌ¤È±¦Â¦ÌÌ¤ËUSB Type-CÃ¼»Ò¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ëType-C¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢²èÌÌ½ÐÎÏ¤ò¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²¼Â¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ëUSB Type-CÃ¼»Ò¤ÏUSB 3.2 Gen 1¡ÊºÇÂç5Gbps¡Ë¤Ç¡¢DisplayPort 1.4¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ²èÌÌ½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ëUSB 2.0¤Î¤ß¤ÇHOST¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤È¤Ê¤ê¡¢²èÌÌ½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Xiaomi Pad Mini¤ÎËÜÂÎ¾åÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ú¥ó¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È¤¬ÇÛÃÖ
Xiaomi Pad Mini¤Î²¼Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2 Gen 1¡Ë¤Î¤ß
Xiaomi Pad Mini¤Îº¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï»ØÌæÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅ¸»¥¡¼¤È³°Éô¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬ÇÛÃÖ
iaomi Pad Mini¤Î±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¤ä³°Éô¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ
¤Þ¤¿Dimensity 9400+¤ÏCPU¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ó¥Ã¥°¥³¥¢¤Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¡Ö3.73GHz Cortex-X925¥³¥¢¡ß1¡ÜCortex-X4¥³¥¢¡ß3¡ÜCortex-A720¥³¥¢¡ß4¡×¡¢GPU¤Ï¥É¥Ç¥«¥³¥¢¡ÖArm Immortalis-G925 MC12¡×¡¢NPU¡ÊAI¡Ë¤Ï¡ÖNPU 890¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏRAM¤¬LPDDR5X¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬UFS4.1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÂÎ¤Îº¸±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡ÖDolby Atmos¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¤òº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆSoC¤òÃæ±û¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Ü´°àú¤Ê½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤è¤ê·Ú¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³×¿·Åª¤ÊÃæ±û½¸Ìó·¿SoC¤È¥µ¡¼¥Þ¥ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨ÎäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¸»¤òÃæ±û¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶Ñ°ì¤ËÇ®¤òÊ¬»¶¤·¤Æ¤è¤êÂ®¤¤ÊüÇ®¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Î²¹ÅÙ¤òÄã¤¯ÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Xiaomi Pad Mini¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
¤Þ¤¿¥Ú¥ó¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÇä¤ÎXiaomi ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Ú¥ó¤Ï¥ß¥êÉÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄãÃÙ±ä¤È¹â¤¤É®°µ´¶ÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ²è¤äÉ®µ¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¤«¤Ä³ê¤é¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò°ì½Ö¤Ç¹â¤á¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥§¥ë¤Ë¶âÂ°¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÀìÍÑ¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²£ÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É¤ä²÷Å¬¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤ÏWi-Fi 7¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5¡¢6GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.4¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È´Ä¶¸÷¡Ê¿§²¹ÅÙ¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Û¡¼¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡¢X¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼´¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£NFC¤ä3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÈóÅëºÜ¡£Æ±ºÉÊ¤ÏXiaomi Pad MiniËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¤ª¤è¤ÓUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î»æÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi Pad Mini¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÃ¼Ëö¾ðÊó¡Ë¤È¤½¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤È»ÅÍÍ¤Î²èÌÌ¡£¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ï¡Ö25079RPDCG¡×
OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖHyperOS 2¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Google¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGemini¡×¤äÆÈ¼«¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖXiaomi HyperAI¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤òÊØÍø¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖHome Screen¡Ü¡×µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¾å¤ËÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æ±´ü¡×¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤¤ë¡ÖShared Clipboard¡×¤Ç»ñÎÁºîÀ®¤Ï¤µ¤é¤ËÄ½¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ÏÆ±¤¸Xiaomi¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤ÈÉ¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î»£±Æ²èÌÌ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë
ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¡£ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÇ§¾Ú¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ»Å¬¡×¡Ë¤ÎÈÖ¹æ¤ÏÅÅÇÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹©»öÀß·×Ç§¾Ú¡ÊR¡Ë¤¬¡Ö217-252377¡×¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯µ»½Ñ´ð½àÅ¬¹çÇ§Äê¡ÊT¡Ë¤¬¡ÖP2500068217¡×
