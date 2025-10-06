ATSUSHI 8Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ëÉã¤È¤Î³Î¼¹¤ÈÏÂ²ò¸ì¤ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡EXILE¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Ç¯´ÖÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤ÈÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é1Ç¯È¾¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¡¢âÔÁÛ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤È8Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈATSUSHI¥Ñ¥Ñ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈËÍ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈËÍ¤ÎÉ®À×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ®À×¤Ã¤Æ¡£¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤ªÁò¼°¤Ç¡¢ÁÓÉþ»Ñ¤ÎËÍ¤ò¾¡¼ê¤Ë¥«¥·¥ã¤Ã¤Æ»£¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö8Ç¯Á°¤Ë·ë¹½Âç¤¤Ê¿Æ»Ò·ö²Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦Äü¤á¤ë¡É¤È¡£ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Ï¤ªÁò¼°¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ëå¤ÈÊì¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤ÏºòÇ¯¤Î»Ï¤á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÇòÈ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÆÉã¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö°ìÇÕ¤ä¤ê¤Ë¡×¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦ºÇ´ü¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤È¤â¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÊì¿Æ¤Ë¡ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÎÞÎ®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ËÍ¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖºÇ¹â¤ËÁþ¤¿¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇÂç¤Î°¦¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£