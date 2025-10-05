¡ÖÁÛÁü¤Î²¿½½ÇÜ¤âÂçÊÑ¡×59ºÐ¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤¬¡È¶â¥á¥À¥ë4¤Ä¡É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È²×¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿¡Èºá°´¶¡É
¡¡º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡£´ÔÎñ¶á¤¤Èà½÷¤ÏºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½Å°µ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îºá°´¶¡£¼Ö¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢²È¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¡£4¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û59ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¾®Ã«¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È±éµ»
¡ÈÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤È¾Ê¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬È¾Ê¬¤Ç¤¹¡£4¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê²¿½½ÇÜ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢Âç²ñÃæ¡¢¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±Ë¤®ÀÚ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢59ºÐ¤Ç¸½Ìò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°Áª¼ê¤Î¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó¡£À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿å±ËÁª¼ê¸¢¤Ø2023Ç¯¡¢2025Ç¯¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿4¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ã«¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥½¥í¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é¤Î½÷À´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£°úÂà¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼¸½Ìò¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤¨¤¿¸å¡¢¡ÈÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë»²Àï¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï²¿¤«ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Ã«¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¡ÈÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡É¤Ë»ê¤Ã¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ´ü¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÁ°Îã¤äÀµ²ò¤¬¤Ê¤¯¡¢ËèÆüÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢À¤ÏÀ¤â¡È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÈ¿ÂÐ¡É¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Çµ¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¶¥µ»¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À¤ÏÀ¤â¡È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯¤¾¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡£
¡ÖÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¿¦¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¶ÈÌ³¤ä¶ìÏ«¤âÂ¿¤¯¡¢°ÕµÁ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ýµ¡¹¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º»²Àï¤ò·è°Õ¡£
¡Ö2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏÃÏ¸µ¤Î¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×
Îý½¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Åö½é¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢²¸»Õ¤Ë¡È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀäÂÐ¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È°ì³å¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡È¿¿·õ¤ËÄ©¤à¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¡£¸½Ìò¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¡¢Â¤ò¥Ô¥Ã¤È¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÈÂ¤Î¤Ä¤ê¡É¤È¤ÎÀï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó¿ÈÂÎ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Ï30Ê¬¤ÇÂ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï1»þ´Ö»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï2»þ´Ö»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¶å½£¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¡¢¥½¥í¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Î3ÉôÌç¤Ç3¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Â³¤±¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤Ç¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤µ¤é¤Ë²¿ÇÜ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸½Ìò»þÂå¤è¤êÆñ¤·¤¤µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢Îý½¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö±þ±ç¤ÎÀ¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤ò¸«¤Æ¡ÈÈþ¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ÈÈþ¤·¤¤¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢¾®Ã«¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡¢À¤³¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñÉû²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ê¤É¡¢10°Ê¾å¤ÎÌò¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥óÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â30Ç¯°Ê¾å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÉØ¿Í¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ãÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¶»¤Î±ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
80Âå¤Þ¤ÇÄ©Àï¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤
¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤é¡Ê½Ð»ºÁ°¤«¤é¡Ë¡¢¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÈ¿¥¤Î°Ñ°÷¤äÍý»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ±¼é¤Ë¤·¤¿¤êÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ê¤É¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ºá°´¶¤âÀä¤¨¤º¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æü¡¹¤ò¾å¼ê¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®Ã«¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ï¶ËÎÏ¡¢²È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¡¢¼Ö¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¡¢¼Ö¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤Î½èÍý¤äÆ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤«¤é²È¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Ö¸Ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¦¶È¿Í¤Î´é¤ÈÊì¿Æ¤Î´é¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥âµ¡Ç½¤äÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼Ö¤òÆ»Ï©ÏÆ¤Ë»ß¤á¤Æ¡¢¥á¥â¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡£
¡Ö¶õÊ¢¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡È³Á¥Ô¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¡£¼ÖÃæ¤Ç³Á¥Ô¡¼¤È¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¢Âð¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅìµþÅÔAS¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÂç²ñ¤ÎÁ°¤â3Æü´Ö¡¢³Á¥Ô¡¼À¸³è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¼ó¤ä¹ø¡¢¤ª¿¬¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ê¤ÉÁ´¿È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¡¢¡È¸½Ìò¡É¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö80Âå¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸½Ìò¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÀ¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤«¤é60ºÐ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â70Âå¡¢¤½¤·¤Æ¡¢80Âå¤ÈÄ©Àï¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤·¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®Ã«¤µ¤ó¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Îº®¹ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ81¡¦4750ÅÀ¤Ç80ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤âºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃß¤¨¤¿ÃÎ·Ã¤äÈ¯ÁÛ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤¬50Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡£ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð50Âå¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¿ÍÀ¸50Âå¤«¤é¡É!!¡×
¡¡59ºÐ¤Ç¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤¿¤Ë¡¦¤ß¤«¤³¡¡1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ËÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢½é¤Î½÷À´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¸ÞÎØ¡¦¶µ°é´ØÏ¢¤Î¿ô¡¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¡£À¤³¦Âç²ñ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Åìµþ2020¾·Ã×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¡¢¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£