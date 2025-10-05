NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第37回「地獄に京伝」では、松平定信（井上祐貴）の政策が空回りし始めた。恋川春町（岡山天音）が命を落とした事件は、大きな波を起こしたのである。蔦重（横浜流星）の母親譲りの「人たらし術」にも陰りが見え始める。

やり方は違えど、定信も田沼意次（渡辺謙）も、国や暮らしをよくしようという志は同じである。それは蔦重とて同様。彼らの懸命な姿をあざ笑うかのように、すべてを掌握する男がいる。一橋治済（生田斗真）である。

●ドラマの治済像と史実の乖離

一橋治済は、本当に“黒幕”と呼ばれるような存在だったのだろうか--。

テレビドラマが描く治済像と、実際の史実との間には、ときに深い隔たりがある。近年のドラマでは、田沼意次（渡辺謙）や松平定信が時代の表舞台で政治の実権を振るった陰で、一橋治済が「すべてを操る黒幕」として描かれる場面が増えている。

治済は将軍にはならなかったが、そのふるまいはときに、あたかも将軍すらも手玉に取る者のようにも映る。自らの子を将軍に就け、御三家・御三卿の血筋までも支配下に置いた。治済が江戸幕府の権力図を塗り替えたのだ。

彼に訪れた数々の偶然を“運”と呼ぶべきか、それとも周到な策略の果てだったのか。果たして治済は、本当に歴史を動かした黒幕だったのか。

ドラマでの描写をそのまま事実と受け取るのは、やはり危うい。治済が本当に黒幕と呼べる行動をどこまでおこなったのか？ どのあたりからが後世の創作やドラマ上の脚色なのか？

治済自身は将軍となっていないため、彼に関する資料は乏しいが、嫡子の家斉（城桧吏）は11代将軍として多くの逸話を持つ。家斉について伝わる史実を中心に彼ら親子の時代についてたどっていきたい。

●将軍継嗣問題への介入 治済が黒幕視される第一の理由は、将軍継嗣問題に深く関わり、長男・家斉を11代将軍に押し上げたことにある。将軍に嫡子がいない場合、通常は御三卿の筆頭である田安家から次の将軍が選ばれる。しかし、第10代将軍・家治（眞島秀和）の後継が途絶えた際、田安家は明屋形（当主不在）の状態だった。

田安家当主の治察（入江甚儀）が若くして世を去ったため、弟の定信は白河松平家への養子縁組の撤回を望むが認められなかった。そのために当主不在となったのである。定信の養子縁組については、田沼意次と治済の二人が進めたと考えられている。

田沼の場合は私利のためではなく、幕府の財政圧迫を避けるため、御三卿すべてを抱える必要はないと判断したのだろう。

一方、治済はもっと個人的な利によって定信を排除したと考えられる。御三卿筆頭の田安家は一橋家にとっては目の上のたんこぶ。田安家に当主が不在の場合、一橋家から将軍後継者が出る可能性が高まるからである。

とはいえ、この養子縁組については、田沼や治済が仕組んだというより、白河松平家の強い希望を受けてのことだと伝わる。

●史実と創作 ドラマの中で治済の仕業とされている出来事のほとんどは、創作であると考えられる。

・第10代将軍家治・嫡子家基（奥智哉）・松平武元（石坂浩二）の殺害（毒殺）・平賀源内（安田顕）を陥れて獄死させた・佐野政言（矢本悠馬）に田沼意知（宮沢氷魚）を殺害させた

治済黒幕説の元となったのは、、のちに流布した以下のような伝承であると考えられる。

「第11代将軍・家斉は、第10代将軍の嫡男・家基の命日に墓参を欠かさなかった――家基の祟りを恐れていた」

つまり、家斉が「父・治済が自分を将軍にするため家基を殺した」と信じていたという説である。だがこの話、史料的な信ぴょう性は薄い。もとになったのは正式な史書ではなく、将軍家の逸話をまとめた読み物に過ぎないといわれる。家基怪死の「黒幕＝治済」説は、創作好きな後世の人々が創りあげた”物語”に近い。

しかし、治済が田安家だけでなく、自らの権勢を阻む者を冷静に排除し続けたのは、ほぼ間違いない。表向きは協調的に振る舞っていたが、第10代将軍家治の死後には田沼派を幕内から一掃したとされる。また、倹約と規律を重んじる定信の「寛政の改革」は、浪費癖のある治済にとっては目障りなだけだっただろう。結局、治済は定信とも決別し、たった6年で老中を罷免してしまうのだ。

●子だくさんの特質がもたらした偶然

治済の強みは「子だくさん」であったこと。成人男子だけで5人おり、御三卿の役割「子をなす」という意味では満点を取れる当主だったといえる。

治済は五男・斉匡を田安家当主に据え、次男・治国の遺児・斉朝を尾張徳川家に送り込んだ。さらに彼にとって幸運だったのは、彼の子どももやはり子だくさんだったことである。

その極め付けが、長男で第11代将軍となった家斉ーー将軍家でも記録的な「子だくさん」にして、政治よりも快楽を優先した人物だ。家斉は「子だくさん」であるだけでなく、女性関係にも奔放であった。治済の野望は、家斉の「慎みのなさ」によって容易に達成されていったのである。

家斉は節操がなかった。正室が輿入れする以前にすでに側室を妊娠させ、周囲のたしなめもものともせず、欲望のままに生きた。家斉の正室と16人の側室から生まれた子は55人にのぼる。その数、男子28人・女子27人。しかし成人したのは約半数の男子13人、女子12人である。

家斉には及ばないが、田安家を継いだ五男斉匡も多くの子どもに恵まれ、成人した男女は10人を超えた。生まれた子は養子縁組や輿入れでしかるべき家におさまった。こうして治済の血筋は、清水家・紀州徳川家も浸食し、家斉の子や孫の時代には水戸徳川家を除く御三家・将軍家・御三卿すべてが一橋家の血筋になった。

この一橋家の親戚ネットワークが「治済による巧妙な戦略」だと誤解されがちだ。実際のところは、ただ「たくさん子どもをもうけた結果」が偶然にも「戦略」のように見えただけかもしれないのである。

しかしそこには、大きな問題も生まれていた。

●豪奢な生活と圧迫する財政 将軍の子どもたちの養子縁組や輿入れは諸藩に多大な負担を強いた。尾張徳川家や加賀前田家への輿入りでは御付女70名前後が同行した。それだけの人数を受け入れるのは大変な経費がかかる。佐賀藩では、姫君の受入れ費用がかさみ、参勤交代費用の捻出に苦心するほど困窮したと伝わる。

養子先を探すのに苦労したため、受入れ先の家格の昇格や石高の加増などをおこなったことが幕府財政を圧迫した。それでもほとんどの大名家では「迷惑」だったという。

家斉は50年間の長期在位中、政治を放棄し享楽的な生活を優先した。屋敷の増改築や大奥での浪費は膨大で、現役将軍中の太政大臣任官という異例人事も、朝廷への経済的援助と引き換えに得たものだった。将軍を退き大御所となった家斉付の大奥女中の数は606人で、第12代将軍家慶の280人をはるかにしのいだ。

家斉の絢爛豪華な生活と果てしない散財は、田沼や定信が進めた“再建”も水泡に帰した。

家斉は父親の言いなりだったとも伝わる。『べらぼう』でも治済は、無駄に広い空間で優雅に食事をしていることが多い。治済は豪奢な生活を好み、将軍の実父として幕府の財政難をよそに浪費を重ねたという。まさにやりたい放題である。

●政治・文化面での成果 治済や家斉の治世において、政治面や文化面で功績はあったのだろうか。家斉が歴代最長となる50年の長期在位と、史上最多の子どもをもうけたことは記録に残る“偉業”かもしれない。けれど、彼ら親子は政治に興味を持たず、ほとんど側近に仕事を丸投げしていた。

治済の将軍後見職としての影響力は絶大だった。彼は賄賂や縁故を盛んにして、派閥抗争を激化させ、秩序を大きく乱す原因となった。政治面で彼が与えた影響はほかに見当たらない。

唯一功績があるとすれば、町人文化の爆発的な隆盛だろう。この時代は、蔦重の時代からさらに発展し、化政文化が花開いた。葛飾北斎の浮世絵、『南総里見八犬伝』『東海道中膝栗毛』など、不朽の名作はこの時代に生まれたのだ。

『べらぼう』でも描かれた、黄表紙などの町人文化を愛した松平定信の時代には文化が停滞し、むしろ治済や家斉の「無関心」が町人文化の自由な発展を可能にしたのは、皮肉というほかない。

●「黒幕」ではなかったかもしれないが…… 治済が“黒幕”だったのかと問われれば、おそらく「いいえ」と答えるほかない。しかし、暗殺も策謀も仕組まなかったからといって、決して善き統治者とは言い難い。

彼は黒幕ではなかった。しかし、彼とその子家斉が統治者としての責務を放棄したことは、結果的に幕府を揺るがし命運を縮める一因となった。歴史は治済を「稀代の謀略家」としてではなく、「絶大な権力を持ちながら何もしなかった欲の亡者」として記憶するべきだろう。

