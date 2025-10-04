チーズ不使用でさっぱり！水切りヨーグルトで作るスフレチーズケーキ

みなさん、こんにちは。暑い日は続きますが、秋の気配も感じられる今日この頃。いかがお過ごしですか？

少し涼しさを感じると、そろそろ焼き菓子を作ったり食べたりしたい頃。今日は水切りヨーグルトを使って「チーズケーキ風」のスフレチーズケーキを作ります。「チーズケーキ風」なのでチーズは使いません。ヨーグルトを使うとチーズよりも爽やかで軽やかに仕上がるのでまだ暑い時期にもぴったりな味わいです。

スフレチーズケーキは以前紹介したレシピの簡易版で気軽に作ります。メレンゲの泡立てはゆるくてOK！ アルミホイルで底を覆う必要なし！ 湯煎も簡単！ です。お手軽なのにちゃんとスフレチーズケーキに仕上がります。秋のお菓子はじめにぜひ作ってみてくださいね。

※ここにレシピが入ります

水切りヨーグルトで作るスフレチーズケーキ





材料（直径15cmの底の抜ける丸型1台分）

プレーンヨーグルト 400g



卵（M） 3個



グラニュー糖 70g



レモン汁 小さじ2



塩 2つまみ



牛乳 70ml



バター（食塩不使用） 20g



薄力粉 40g



粉砂糖 お好みで



作り方

1. ボウルにザルを重ね、キッチンペーパーを3〜4枚のせてヨーグルトを入れて重量が約半量になるまで水切りします。





2. 型にオーブンペーパーを敷き込みます（周囲は型よりも3cm高くします）。オーブンを160度に予熱し、湯を沸かします。バターは湯煎または電子レンジで加熱して溶かし、卵を卵白と卵黄に分けておきます。





3. ボウルに1を入れて、卵黄、グラニュー糖の半量、レモン汁、塩を加えてよく混ぜます。牛乳、溶かしバターを順に加え、混ぜます。薄力粉をふるい入れてさらに混ぜます。





4. 別のボウルに卵白と残りのグラニュー糖を加え、ゆるく角が立つまで泡立てます。3に1/3量を加えて泡立て器で混ぜます。残りを加えてゴムベラで切るように混ぜ型に流し入れます。





5. 天板に4とココットやマグカップ、グラタン皿など耐熱容器を数個置き、沸騰した湯を半分より多く注ぎます。



＊容器が3~4個あるとスチーム効果がさらによくなります。





6. 160度に予熱したオーブンで50~60分ほど焼きます。型ごと粗熱を取り、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。仕上げにお好みで粉砂糖をふりかけます。



＊焼くと膨らみますが、冷めると落ち着きます。









ポイント

・少しだけ入れる塩がポイント。味が引き締まり、チーズケーキのような風味に近づきます。バター（食塩不使用）の代わりに有塩バターを使う場合は塩を入れずに作ってください。



・湯を注ぐ容器はオーブンで加熱できるものならばなんでもOK。ココット、マグカップ、グラタン皿。浅いものは湯がなくなったら足してください。



・レモン汁と一緒にレモンの皮のすりおろし1/2個分を加えるとさらにおいしくなります。

