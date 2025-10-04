女優・沢尻エリカ（３９）の撮影ショットが公開された。

写真家で映画監督の蜷川実花氏が３日にインスタグラムを更新し、自身がディレクションする雑誌「Ｍｇｉｒｌ」の最新号が「１０月２４日に発売されます」と伝えた。

表紙は俳優の木村拓哉で「何度も撮らせてもらってますが、いつも良い意味で緊張する」という。「木村さん本当圧倒的なので、いいのが撮れてなかったら私のせいでしかなくてｗ絶対良いものに、前回よりも良いものにっていう思いで気合い入るので今回も良いのが撮れたとおもいます」と胸を張った。

続いて「久しぶりのエリカは相変わらず可愛いおもしろいで。ほんと最高」と沢尻との撮影を振り返り、写真をアップ。「大人なエリカを撮れたと思うのでみてほしい」と呼びかけた。

沢尻はブラックを基調としたメイクに、背中が開いた黒い衣装。これまでの派手な印象から一変したダークな雰囲気で、パッと見は別人のようだ。フォロワーは「久しぶりのエリカ様。眼福です」とくぎ付けになった。

沢尻は２０２４年２月に舞台「欲望という名の電車」で約４年ぶりに女優に復帰した。