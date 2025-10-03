ドジャースナインは3日に敵地フィラデルフィアへ向かった

ドジャースは2日（日本時間3日）に球団公式SNSを更新。地区シリーズのために敵地フィラデルフィアに向かうドジャースナインの様子を公開した。ワイルドカードシリーズ第2戦で先発を務めた山本由伸投手は高級バッグを持参してチャーター機に乗り込んだ。

ドジャース公式SNSは「フィリーズへ向けて離陸！」とし、19枚の写真と1本の動画を投稿して搭乗するナインを紹介した。多くの選手がドジャースのチームウェアを着用する中、山本は黒の半袖シャツで姿を見せた。また、左手には高級ブランド「ルイ・ヴィトン」を持っていた。

2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページによれば188万円以上でやり取りされている逸品だ。山本は今季の移動中によく持参する場面が何度も見られた。

2023年オフに12年総額3億2500万ドル（約479億円）の超大型契約でメジャー入り。2年目の今季は開幕投手を務め、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。1日（同2日）のワイルドカードシリーズ第2戦では7回途中2失点（自責0）の力投で勝利に貢献。地区シリーズでも活躍が期待される。（Full-Count編集部）