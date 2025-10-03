ダイソーのこれバッグにつけて正解！「直置きは無理…」って人の救世主になる便利グッズ

ご飯を食べに行ったり、カフェで一休みする時、場所によっては荷物を置くスペースがなくて困ってしまうケースがありますよね。机の上にバッグを置くのは気が引けるし、泣く泣く床に置くこともありますよね…そんな時に使ってみてほしい救世主アイテムがダイソーにありますよ！早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：バッグフック（猫）

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：2kg

販売ショップ：ダイソー

バッグを床に直置きするのは…そんな時に便利なダイソーの『バッグフック（猫）』

外食などをすると、荷物の置き場に困ることがありますよね。スペースがないからといって、食卓にバッグを上げるのは気が引けます。場所によっては荷物を床に直置きしなきゃいけないシーンもあって、正直抵抗感がある方も多いのではないでしょうか。

そんな時に使ってみてほしい、救世主アイテムがダイソーにありますよ！今回ご紹介するのは、その名も『バッグフック（猫）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。猫のデザインが可愛らしく、長いしっぽにバッグを引っかけられるアイテムです。

使い方は簡単。猫の胴体部分にすべり止めがついているので、机などの平らな場所に使うだけ。あっという間にバッグ置き場に変身します。耐荷重量は約2kgです。

紐やボールチェーンを通せるところがあるので、カバンに付けて携帯可能。自宅で管理する際は、しっぽの部分をクローゼットのポールなどに引っ掛けて、収納できます。

重たい荷物ならこれ！ダイソーの『バッグハンガー（カジュアル）』

重たい荷物を引っ掛けるなら、ダイソーの『バッグハンガー（カジュアル）』がおすすめです。

こちらの商品は、耐荷重量がなんと約5kg。机に引っ掛ける部分には、しっかりすべり止めが付いています。ちょっとした振動で落ちてしまうことがないので、安心して使用できるのがGOODです。

さらに、付属のボールチェーンが少し長めに作られているので、バッグにつけたままハンガーが使えますよ。

今回はダイソーの『バッグフック（猫）』と『バッグハンガー（カジュアル）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。