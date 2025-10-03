【明日から】iPad miniやiPad AirなどのiPadシリーズがAmazonプライム感謝祭に登場へ
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、iPadシリーズをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
8.3インチのボディに超高速のA17 Pro チップを搭載。Apple Pencil Pro対応で、メモを取るのも、写真やビデオを編集するのも自由自在です。
一日中使えるバッテリーを内蔵。並外れた色精度のディスプレイやパワフルなパフォーマンスで、効率的に作業ができます。
あざやかなLiquid Retina ディスプレイを搭載。複数のアプリ間でスムーズにマルチタスクをこなしたり、グラフィックスを駆使したゲームをプレイできます。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、iPadシリーズをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」
8.3インチのボディに超高速のA17 Pro チップを搭載。Apple Pencil Pro対応で、メモを取るのも、写真やビデオを編集するのも自由自在です。
薄くて軽いのにパワフルなパフォーマンス。11インチと13インチの「iPad Pro（M4）」
一日中使えるバッテリーを内蔵。並外れた色精度のディスプレイやパワフルなパフォーマンスで、効率的に作業ができます。
2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」
あざやかなLiquid Retina ディスプレイを搭載。複数のアプリ間でスムーズにマルチタスクをこなしたり、グラフィックスを駆使したゲームをプレイできます。
その他のセール予定商品
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります