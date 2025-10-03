【明日から】iPad miniやiPad AirなどのiPadシリーズがAmazonプライム感謝祭に登場へ
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、iPadシリーズをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」


8.3インチのボディに超高速のA17 Pro チップを搭載。Apple Pencil Pro対応で、メモを取るのも、写真やビデオを編集するのも自由自在です。

Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、512GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ

薄くて軽いのにパワフルなパフォーマンス。11インチと13インチの「iPad Pro（M4）」


一日中使えるバッテリーを内蔵。並外れた色精度のディスプレイやパワフルなパフォーマンスで、効率的に作業ができます。

Apple(アップル)

Apple 13インチiPad Pro(M4):Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャナ、Wi-Fi 6E、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック

2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」


あざやかなLiquid Retina ディスプレイを搭載。複数のアプリ間でスムーズにマルチタスクをこなしたり、グラフィックスを駆使したゲームをプレイできます。

Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

Apple(アップル)

Apple 2024 MacBook Pro 12コアCPU、16コアGPU の M4 Pro搭載ノートパ ソコン: Apple Intelligence のために設計、14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレ イ、24GBユニファイドメモリ、512GBの SSD ストレージ - スペースブラック

Apple(アップル)

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト

Apple(アップル)

Apple AirPods Maxワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォン、プロレベルのアクティブ ノイズキャンセリング、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディ オ、USB-C充電、iPhoneのためのBluetoothヘッドフォン ? スターライト

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


