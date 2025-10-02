人材不足や教育時間の確保が難しいホテル業界の課題を、AIの力で解決！テックウェイ「2時間集中 デビュープラン」

ホテル業界向けのAI研修「hoteliyell」を提供する株式会社テックウェイが、アルバイトを“2時間”で即戦力化する新プラン「2時間集中 デビュープラン」を発表しました。

人材不足や教育時間の確保が難しいホテル業界の課題を、AIの力で解決する新しいソリューションです。

テックウェイ「2時間集中 デビュープラン」

プラン名：2時間集中 デビュープラン

料金：月額 3,000円(税別)／1ユーザー

ホテル業界の「人が足りない。教育が追いつかない」という構造的な課題に対し、研修時間をわずか2時間に圧縮してアルバイトやパートスタッフの即戦力化を実現する新プランです。

深刻な人手不足により、目の前の利益を取りこぼしているホテル業界のゲームチェンジャーとなりうるサービスとして注目されます。

AI研修「hoteliyell」とは

「hoteliyell」は、ホテル人材育成のためのDXプラットフォームです。

生成AIアバターとの対話を通じて、いつでも、どこでも、何度でも、リアルな接客トレーニングを可能にします。

慢性的な人手不足や育成の属人化、急増するインバウンド対応の遅れといった課題をAIの力で解決することを目指して開発されました。

「hoteliyell」の主な特長

実践的なAIアバター対話研修

穏やかなお客様から厳しいクレーム対応まで、AIが多様な顧客像をリアルに再現。

失敗を恐れずに繰り返し実践練習することで、マニュアルを超えた応用力と接客スキルを養います。

グローバル人材に対応する16カ国語対応

外国人スタッフは母国語で教育を受けられ、日本人スタッフは外国人観光客への接客を実践的に学べます。

ホテル全体のインバウンド対策強化につながります。

日本語学習を支援する「ひらがな字幕機能」

外国人スタッフの日本語習得をサポートするため、会話にひらがな字幕を表示。

業務研修と日本語学習を同時に進め、即戦力化を加速させます。

客観的データに基づく学習成果の可視化

研修中の対話ログや応答速度などを全て記録・分析。

個々のスタッフの強みや弱みをデータで正確に把握し、属人化を解消した育成計画の立案を支援します。

体系的な7段階の学習ステップ

基本的な挨拶から高度なクレーム対応研修まで、スキルレベルに応じた7段階のカリキュラムを用意。

新人からマネージャーまで、全従業員の継続的な成長を促します。

導入ホテルの声

実際にTimeeで採用したスポットワーカーに勤務前の2時間で受講してもらったホテルからは、絶大な効果があったとの声が寄せられています。

スタッフからは「ゲーム感覚で楽しく、内容も実践的ですぐ現場で活かせた」と好評で、研修の満足度から「働きやすいホテル」という口コミが広がり、応募してくる人材の質が向上したとのこと。

単なる研修ツールとしてだけでなく、採用の切り札にもなっています。

提供開始キャンペーン

新プランの提供開始を記念し、先着50社様限定で、初月のサービス利用料が無料になるキャンペーンを実施します。

この機会に次世代のホテル人材育成ソリューションを体験できます。

専門家からも、本サービスは「ホテル・旅館業界における人材育成の新しいスタンダードとなり、持続可能なホスピタリティの実現に大きく貢献する」と強く期待が寄せられています。

東洋大学 国際観光学部 助教授 / 日本国際観光学会 理事 徳江 順一郎 先生

株式会社テックウェイが提供する、AI研修「hoteliyell」の新プラン「2時間集中 デビュープラン」の紹介でした！

