カラッと揚がった天ぷらや、ジューシーな唐揚げが食卓に並ぶと、大人も子どももテンションが上がりますね。そんな揚げ物ですが、いざ作るとなると「油がはねて怖い」「衣がベタついてしまう」など、意外と難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、揚げ物を失敗なくおいしく仕上げるコツを、温度・油はね防止・コツの3つに分けて解説します。また、人気が高いカツ、唐揚げ、天ぷらなどの王道レシピもあわせてご紹介！

■食材ごとの「適温」を知ろう揚げ物は油の温度が決め手。温度を見極めれば、カラッと軽やかに仕上がります。



【150〜160℃】

野菜や芋など火が通りにくい食材向き。じっくり加熱して甘みを引き出します。



【170〜180℃】

コロッケ、フライ、唐揚げなど定番の揚げ物に。外はカリッと、中はジューシーに仕上がります。



【190℃前後】

かき揚げや薄切り野菜など水分の多い食材に。短時間でサッと揚げるのに最適です。

目安として、パン粉を落としたときに底まで沈んですぐ浮かび上がれば「170℃前後」です。■油がはねないためのポイント油はねの原因は、食材に含まれる水分。以下を意識するだけで、安心して揚げられます。



・食材の水気はしっかりふき取る

・衣をつけすぎず、余分な粉は軽くはたく

・深めの鍋を使い、油を入れすぎない

・下味しっかり！ 鶏もも肉のジューシー唐揚げ

・サクサクカラッと揚がる！ 基本のエビと野菜の天ぷら

・サクサクおいしい！ 定番豚ロース肉のトンカツ

■揚げ物をおいしく作るコツサクッと軽やかに揚がった揚げ物をプロの味に近づけるには、以下のちょっとしたポイントを意識するのが大切です。・油温を下げない一度にたくさん入れると油温が下がり、ベタつきの原因に。少量ずつ揚げるのがコツです。・油の温度を見極める衣を落として、中温ならゆっくり浮き上がり、高温ならすぐに散るなど、簡単な目安を覚えておくと、温度計がなくても失敗なく作れます。・余分な油をしっかり落とす揚げた後、しっかり油を切ると軽い口当たりになり、冷めてもおいしく食べられます。・衣をカラッと仕上げる衣は冷水で作り、粉は薄く均一につけるのがポイント。下準備で仕上がりが大きく変わります。・揚げ油を工夫する揚げ油にごま油を少し足せば香ばしく、オリーブオイルを使えば軽やかに仕上がりに。油の種類によって風味の違いが楽しめます。・2度揚げでプロの仕上がりに1度目は中温で中まで火を通し、2度目に高温でカリッと仕上げると、外は香ばしく中はジューシーに。冷めても風味が落ちず、お弁当にもおすすめです。小さな工夫を積み重ねるだけで、おうちの揚げ物がグンとレベルアップしますよ。■基本をマスター！ 覚えておきたい揚げ物レシピ：3選170℃の揚げ油でサクッと揚げる、とってもジューシーな鶏の唐揚げ。しょうゆベースの下味にそぎ切りにした鶏肉を漬け込み、冷蔵庫で15分なじませることで、味わい深いお店のような仕上がりに。食材のおいしさをギュッと閉じこめた天ぷら。食材の水分をしっかりふき取り、衣をつけて揚げましょう。衣は、粉が残るくらいに混ぜるとサクサクに仕上がります。豚肉は揚げた時にキュッと縮んでそりかえりがちですよね。しかし、脂身と赤身の境を包丁の先でたたき繊維を切れば、縮みません。トンカツはそのまま食べたり、カツ丼にしたり、パンに挟んだり、食べ方が多彩です。揚げ物は「温度」「水気を防ぐ」「仕上げの工夫」の3つを意識するだけでグッとおいしく失敗知らずで作れます。今回ご紹介したコツをマスターして次回の揚げ物にぜひお役立てください。(豊島早苗)