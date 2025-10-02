「すれ違ったらほっこり」お祭り大好き息子→まさかの私服に11万いいね「毎日楽しくなりそう」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、高橋(@takaha4atm)さんの投稿したお写真です。こだわりのコーデがある、というお子さんをお持ちでないですか？お気に入りの服があるとそればかり着てしまうことも。大人になると必ずしも好きな服を着られるというわけではありませんが、子どもたちにはなるべく好きな服を着てほしいものですね。高橋さんは、お祭りが大好きな次男の私服を公開。「見かけたら笑顔になる」と話題になりました。お祭りと言えば…な服装に、見てるこちらもハッピーな気持ちに！
見かけたら「近くでお祭りがあるのかな？」とわくわくしてしまいそうですね。とってもかっこいいです！お祭りが大好きだという息子さん。きっと法被を着ると、お祭りのわくわく感を思い出して気合が入るのでしょうね。
法被が私服な次男の姿に、周りも笑顔に
©takaha4atm
どうしよう、私服として着てる
この投稿には「道端ですれ違ったらほっこりするのでそのままでいてください(強欲)」「かわいいハッピ姿にすれ違う人たちが皆しあわせな気持ちになれますね😆」といった温かいコメントが寄せられていました。もしかすると将来はお祭り運営のお手伝いをするかもしれませんね！「好き」が詰まった素敵な私服に、胸がぽかぽかと温かくなる投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）