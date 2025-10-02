「すれ違ったらほっこり」お祭り大好き息子→まさかの私服に11万いいね「毎日楽しくなりそう」【ママリ】

法被が私服な次男の姿に、周りも笑顔に

こだわりのコーデがある、というお子さんをお持ちでないですか？お気に入りの服があるとそればかり着てしまうことも。大人になると必ずしも好きな服を着られるというわけではありませんが、子どもたちにはなるべく好きな服を着てほしいものですね。





©takaha4atm

どうしよう、私服として着てる

見かけたら「近くでお祭りがあるのかな？」とわくわくしてしまいそうですね。とってもかっこいいです！お祭りが大好きだという息子さん。きっと法被を着ると、お祭りのわくわく感を思い出して気合が入るのでしょうね。



この投稿には「道端ですれ違ったらほっこりするのでそのままでいてください(強欲)」「かわいいハッピ姿にすれ違う人たちが皆しあわせな気持ちになれますね😆」といった温かいコメントが寄せられていました。もしかすると将来はお祭り運営のお手伝いをするかもしれませんね！「好き」が詰まった素敵な私服に、胸がぽかぽかと温かくなる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）