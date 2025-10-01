【リラックマ】ショートアニメ放送開始記念！ ロッテリアでおもちゃ付きセットが登場
ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、10月8日（水）から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」が販売される。
＞＞＞3種類のおもちゃを画像でチェック！（写真6点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
今回のコラボレーションは、2026年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送開始を記念して、リラックマが愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるイラスト、「stay with me」シリーズを使用した「リラックマおもちゃ」が付いた、「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」が期間限定で販売される。
「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象となる。
「リラックマおもちゃ」は、手紙を書いたり飾ったりできる「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」、シール遊びやだるま落としが楽しめる「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」、こまを回してすごろく遊びができる「リラックマのこまつき くるくるすごろく」の3種類から1種類を選ぶことができる。
ぜひこの機会に、おもちゃをゲットして、ロッテリアでごゆるりとしてみては。
（C）2025 SAN-X / チームリラックマ
＞＞＞3種類のおもちゃを画像でチェック！（写真6点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象となる。
「リラックマおもちゃ」は、手紙を書いたり飾ったりできる「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」、シール遊びやだるま落としが楽しめる「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」、こまを回してすごろく遊びができる「リラックマのこまつき くるくるすごろく」の3種類から1種類を選ぶことができる。
ぜひこの機会に、おもちゃをゲットして、ロッテリアでごゆるりとしてみては。
（C）2025 SAN-X / チームリラックマ