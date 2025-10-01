秋アニメ原作漫画が最大で5巻分無料で読める無料話増量フェアが開催中！ 『顔に出ない柏田さん』など人気10作品が「カドコミ」でお得に楽しめる

急げ、10月31日まで！ アニメでハマったあの作品、原作漫画が“最大5巻分”もタダで読める神イベント発生中！

「今週のアニメ、最高だったなー！でも来週まで待てない！」

そんな風に思ったことはありませんか？ KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」が、そんなあなたのために最高のイベントを開催中です！

その名も「最大5巻分無料！ 秋アニメ作品フェア」。

2025年秋にアニメ放送中の人気作、『嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜』、『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』、『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』、『終末ツーリング』、『かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。』、『私を喰べたい、ひとでなし』、『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』、『少女型兵器は家族になりたい』、『アルマちゃんは家族になりたいZ』、『ある日、お姫様になってしまった件について』の全10作品が対象で、なんと最大5巻収録分ものエピソードを無料でイッキ読みできちゃうんです……！

アニメで描かれたあのシーンの原作表現は？ この先の展開はどうなるの？ 気になるすべてが、今すぐ解決するチャンス！

この神フェアは10月31日までの期間限定。乗り遅れる前に、今すぐ「カドコミ」へGO！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）が運営する漫画サイト「カドコミ」および漫画アプリ「カドコミアプリ」にて、「最大5巻分無料！秋アニメ作品フェア」を2025年10月1日（水）11:00〜2025年10月31日（金）11:00の期間限定で開催いたします。

秋アニメ作品フェア開催！

カドコミでは、2025年秋にアニメ化され、今まさに盛り上がりを見せる人気漫画を集めた「最大5巻分無料！秋アニメ作品フェア」を本日より開催いたします。

本フェアでは、アニメで気になる作品を漫画でじっくりお楽しみいただけるよう、対象作品の無料話試し読みを最大5巻分に増量いたしました。

アニメと漫画、両方でこの秋を最大限に満喫できる、充実のフェアとなっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

『嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜』

著者：蛇野らい

原作：槻影

キャラクター原案：チーコ

無料増量範囲：1〜3巻収録分

＜あらすじ＞

富と名誉、力と栄光を求め、危険を顧みず世界各地の宝物殿を探索するトレジャーハンター達の黄金時代。

「トレジャーハンターになろうぜ」幼馴染みたちと最強の英雄になる誓いを立てたクライ・アンドリヒだったが、クライには何一つ才能がなかった……。

にもかかわらず、なぜか周りからの評価が異様に高く、期待だけが跳ね上がっていく日々。

人間離れした幼馴染みたちが大暴れするたび、上がっていくのは土下座スキル!?

大人気の勘違いコミカルファンタジー!!

̚カドコミ作品ページはこちら（https://comic-walker.com/detail/KC_000171_S?episodeType=first）

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』

著者：東ふゆ

無料増量範囲：1〜5巻収録分

＜あらすじ＞

どんなにちょっかいを出されても、まったく顔に出ない女子中学生・柏田さん。

そんな柏田さんのことが気になって、ついついちょっかいを出してしまう太田くんは、逆にめちゃくちゃ顔に出る――!?

正反対な2人が競い合う（？）ほのぼのラブコメ♪

カドコミ作品ページはこちら（https://comic-walker.com/detail/KC_005096_S）

『終末ツーリング』

著者：さいとー栄

無料増量範囲：1巻収録分

＜あらすじ＞

ツーリングの名所を走る1台のオフロードバイク。箱根で富士山を眺め、横浜ベイブリッジで釣りをして、有明の東京ビッグサイトへ向かう。

2人の少女がタンデムでバイク旅を楽しんでいるように見えるが周囲の景観はひどく荒れ果てていて――。

誰もいない終末世界を2人の少女がセローでトコトコ駆け回る異色のツーリングコミックがここに開幕！

世界が終わってもバイク旅は終わらない。

カドコミ作品ページはこちら（https://comic-walker.com/detail/KC_003302_S?episodeType=first）

「最大5巻分無料！秋アニメ作品フェア」概要

【無料増量作品】

『嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜』※1

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』※1

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』※1

『終末ツーリング』※1

『かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。』※1

『私を喰べたい、ひとでなし』※1

『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』※1

『少女型兵器は家族になりたい』※2

『アルマちゃんは家族になりたいZ』※2

『ある日、お姫様になってしまった件について』※2

無料話増量は下記対象メディアでの実施となります。

※1 カドコミWEB、カドコミアプリ対象

※2 カドコミWEBのみ対象

【開催日程】

2025年10月1日（水）11:00〜2025年10月31日（金）11:00

【特集ページ】

「カドコミ」について

https://comic-walker.com/welcome/

「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。

2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。

＜カドコミ公式サイト＞

https://comic-walker.com/

KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。

150作品以上の連載を初回無料で全話閲覧できるほか、『異世界おじさん』『聖女の魔力は万能です』『文豪ストレイドッグス』など人気連載も多数掲載！

各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。

2024年5月にサービスを開始した「カドコミアプリ」は、2025年8月末時点で累計ダウンロード数150万件を突破。

2025年9月現在1,200作品以上が掲載され、今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！

［ タイトル ］カドコミ

［ 対応端末 ］iOS ／ Android

［ 価格 ］基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］2024年5月23日

［ 提供元 ］株式会社ドワンゴ

［ URL ］

