この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員・レクター氏が、自身のチャンネルで「ロケットナウが上陸しても閑散期に改善なし？違法外国人の存在も拍車に…」と題した動画を公開。今春から急速にシェアを伸ばす新星「ロケットナウ」の現状と問題点について、実体験や視聴者からの声を交えて語った。



レクター氏は「ロケットナウは昨年まではなかったデリバリーですが、今年は結構猛威を振るっておりまして、夏は結構稼いだ方も多いと思う」とする一方、「閑散期に入ってロケットナウがどこまで役に立つかは不透明」と口にし、「実際、稼げてますでしょうか」と現場のリアルを問いかけた。動画では出前館・Uber Eats・ロケットナウの3社同時オンラインが主流となっている現状、配達エリアやデバイス毎の差、さらには「出前館の単価がここ1週間であからさまに下がっている」「Uber Eatsのアプリが重くて使わなくなった」といった多様な配達員の悩みが紹介された。



また、「ロケットナウが参入したことで注文者への値下げ競争が加速した」という新潮も指摘。「送料無料や店頭価格による提供で、今までUber Eatsなどを利用しなかった人も客層に加わった可能性がある」とメリットにも触れつつ、「注文者数の増加をもっと期待したい」「知名度はまだまだ」と課題も明かした。



その一方、配達業界の大きな懸念点となっているのがロケットナウにおける「違法外国人」問題だ。レクター氏は「ロケットナウって実は顔認証が実装されていないんです。私は今まで顔認証の要求を1度もされたことがない」と現場の実情を明かし、「新宿区などではベトナム人やウズベキスタン人だらけという報告もある」「アカウント貸しによる違法な稼働が横行しているのでは」と危惧。公式HPでも「日本国籍以外の外国籍は登録不可」となっているにも関わらず、こうした問題が広範に見られるという。



「これを放置されると、ちゃんとルールを守って働く日本人配達員の営業が損なわれる」「顔認証など技術的に導入できるはずなので、早く対策してほしい」と強調。新たなサービスエリアの拡大と同時に、こうした抜本的な対策が不可欠だと訴えた。