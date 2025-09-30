【GU×パペットスンスン】レトロでポップな初コラボアイテムが10月31日より登場！
人気キャラクターパペットスンスンが、ファッションブランド・ジーユーと初めてコラボレーション。10月31日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売される。
＞＞＞ジーユー×パペットスンスンコラボアイテムをチェック！（写真22点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
そんなパペットスンスンの魅力を、レトロでポップなムードでデザインに落とし込んだコレクションとして、ふわふわな触り心地のオーバーサイズカーディガンや、スンスンやノンノンの表情がデザインされたオーバーサイズニットプルオーバーや裏起毛のスウェット、毎日持ち歩きたくなるスンスンのぬいぐるみ型ポーチなどが登場する。
オーバーサイズカーディガンのポケットからのぞくスンスンはかわいいポイント。
まるでぬいぐるみのようなスンスンのポーチは、カバンに付けて持ち歩きたい。
また、ティーン向けのアイテムとして、ポップでキュートなデザインのクロップドフーディスウェットや足元のポイントとなる靴下を展開する。
そして、本コラボレーションを記念して、ジーユーLINE公式アカウントを友だち追加された方にオリジナル LINEスタンプを無料配布するキャンペーンも実施される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
＞＞＞ジーユー×パペットスンスンコラボアイテムをチェック！（写真22点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
オーバーサイズカーディガンのポケットからのぞくスンスンはかわいいポイント。
まるでぬいぐるみのようなスンスンのポーチは、カバンに付けて持ち歩きたい。
また、ティーン向けのアイテムとして、ポップでキュートなデザインのクロップドフーディスウェットや足元のポイントとなる靴下を展開する。
そして、本コラボレーションを記念して、ジーユーLINE公式アカウントを友だち追加された方にオリジナル LINEスタンプを無料配布するキャンペーンも実施される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee