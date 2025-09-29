この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「今すぐ確認して欲しいお得情報５選と最新クレジットカードの情報３選」と題した動画を公開したのは、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さん。動画冒頭、「本日の動画では、明日9月30日までに、今一度確認してほしいお得情報、これが5つあります」と切り出し、“お得案件”や最新ポイ活事情について語った。



まず鬼丸さんが強調したのは、ポイントサイト経由での「条件が相当に甘い」と自ら太鼓判を押す口座開設案件。「申込みが殺到して、一時これ申し込みできなくなってた」というほどの注目度で、「枯れてしまっている場合は、10月になったら復活する可能性もありますので、狙っている方は10月以降にも備えておくと良い」とアドバイスした。



また、「LINE MUSIC」では新規申し込みで3か月無料＋PayPayポイント1000ポイント付与のキャンペーンに注目し、「音楽なんて聴かないという方もこれは登録する価値がある」と推した。さらにSBIグループの仮想通貨取引所『ビットポイント』での「合わせて3500円がもらえる」キャンペーンを取り上げ、「ゼロコストで積み立てできるのは今のところここだけ」と業界動向を解説した。



続いて、ポイントインカム新規登録者向けのキャンペーンや、前澤友作氏による「ありがとうバンク」終了に関する注意を丁寧に解説。「残高が100円以下の方の何か有効な使い方、ご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えてください」と視聴者にも呼びかけた。



後半では近々発表された「シャトレーゼのポイントが激アツ」に着目。ケーキ早期予約で「数台頼めばホテル宿泊券に届くほどポイントが貯まる」と“競争率も激しい”理由を説明。そのほかメルカードゴールドやアメックスカード、ファミマカードなど最新クレジットカード情報にも鋭い目線で迫った。「この25％っていうのは、もし1万ポイント当たったら20％還元、ファミリーマートでの5％オフと合わせて最大のお得になる」と具体例を交えて優しく説明する姿が印象的だった。



動画の締めくくりには、「今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました」とお礼の言葉でまとめ、多彩かつ分かりやすい最新ポイ活情報を送り届けた鬼丸さん。独自見解と実体験に裏打ちされた“ポイ活熱”が伝わる内容となった。