保育士のてぃ先生と元明石市長の泉房穂氏が、YouTubeチャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。日本の「子ども支援政策」をテーマに、その“ピントのズレ”と現場感覚の欠如を厳しく批判した。

動画では、国が打ち出す様々な子ども支援政策について議論が交わされた。てぃ先生は、政策が生まれる過程そのものに「それ誰に聞いた？」と根本的な疑問を提示。

過去に厚生労働省の関係者と対談した際に「給料が低いって言ってる保育士、聞いたことないけどな」と言われた衝撃的なエピソードを明かし、「こいつマジか、と思った」と、政策決定層と現場の間に存在する深刻な認識の乖離を指摘した。

泉氏もこれに強く同調し、国の政策は「実は現場の声を聞いていないです。だからはずれるんですよ」と一刀両断。子育てをした経験があるのか疑わしい人々が政策を決めている現状を、フランス革命時のマリー・アントワネットの逸話に例えて皮肉った。

さらに、財源不足が叫ばれる風潮に対し、「お金がないってみんな思い込んでるだけ！ないわけないですよ、そんなの」と断言し、問題の本質は別にあると主張した。

また、「こども誰でも通園制度」について、てぃ先生は「子どもはずっと泣いてて終わりますから」と現場のリアルな視点から制度の限界を指摘。泉氏も「保育園はコインロッカーじゃない。子どもは荷物じゃない」と語り、ただ預かる場所を増やすだけでは解決にならないと、政策の質の重要性を訴えた。

両者は、当事者である国民のリアルな声を反映させなければ、真に意味のある支援は実現しないと強く警鐘を鳴らした。

