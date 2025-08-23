泉房穂
『泉房穂』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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箕輪厚介氏、ひろゆき氏新党の首長候補に「実はあれ、オレなんだよ」
実際はウソで「記事にしてほしい」と反応を見たかっただけだという
東スポWEB
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ひろゆき妻が新党批判投稿を謝罪、「配慮に欠けた行動だった」と振り返る
新党設立を事前に知らされず批判した投稿が配慮に欠けたと振り返った
J-CASTニュース
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ひろゆき氏の妻が新党結成を巡る「ブチギレ投稿」を謝罪 今後の姿勢示す
西村ゆか氏は配慮に欠けた行動だったと振り返り泉氏らへ謝罪を表明
スポニチアネックス
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月29日
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ひろゆき氏と泉房穂氏が地域新党を設立し統一地方選へ
東京新聞によると、東京都内の区長選や首長選への候補者擁立を準備中とのこと
東スポWEB
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ひろゆき氏と泉房穂氏が新党設立 2027年の統一地方選を見据え候補者擁立へ
2027年春の統一地方選に向け、東京都を拠点に候補者を公募する方針という
ABEMA TIMES