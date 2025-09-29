タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」内の企画「グルメチキンレース・ゴチになります！」に登場するアイテムをグッズ化したカプセルトイ「ぐるナイ ゴチになります！アイテムコレクション」全5種を、2025年9月下旬から全国の雑貨店などに設置されたカプセル自販機で順次発売する。

「ストップハンド」や「おみや代ルーレット」が

同番組の看板企画、通称「ゴチになります！」の世界観をアイテムにアレンジし、同番組初だというカプセルトイとして登場する。

「ストップハンド」は、出演者が料理の予想金額を最終確定させるアイテム。高さ約68ミリで、側面から見た際のクリアな質感など、実物を参考にリアルに再現している。

「校章ピンバッジ」は高さ約42ミリで、出演者が衣装の左胸につけている校章（エンブレム風ワッペン）を、ダイキャスト製のピンバッジに仕立てた。

「腕章リング」は、出演者が右腕につけている腕章をかたどっている。実際に指にはめられるほか、ボールチェーンが付属し、キーホルダーにもなる。

「おみや代ルーレット」は、誰が"おみや"（おみやげ）代を支払うかを選ぶダーツを、実際に回せるミニチュアキーホルダーにした。ボールチェーンが付属する。

「クビ候補ネックストラップ」は、シーズンごとに年間で自腹額が最も多かった出演者が"クビ"になるルールで、クビ候補になった出演者が着用する「クビ候補」のタスキがネックストラップになった。

価格は1回400円（税込）。

このほか、同企画での岡村隆史さんのシーズンごとに変わる髪型をフィギュアで再現した「ぐるナイ ゴチになります！歴代岡村コレクション」を12月中旬ごろに発売予定。

いずれも全高約75ミリサイズで、「ゴチ25Ver」「ゴチ23Ver」「ゴチ21Ver」「ゴチ20Ver」全4種をラインアップする。

価格は1回400円（同）。