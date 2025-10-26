この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が公開した最新動画で、資産運用YouTuberの小林亮平氏が、新NISAを活用して月1万・3万・5万円の配当金生活を実現するための具体的な投資戦略を解説している。



動画の冒頭で小林氏は、「将来のためとはいえ、ひたすらお金を出し続けるのはつらい」と感じる投資家は多いと指摘。その上で、「配当を受け取れば投資を楽しく続けられる」と述べ、定期的にインカムゲインを得ることが投資継続のモチベーションになると説明した。新NISAのつみたて投資枠で人気のオルカンやS&P500は基本的に配当金を出さないため、成長投資枠で高配当株ファンドを選ぶ選択肢も面白いと提案している。



具体的に月1万円（年間12万円）の配当を得るには、「配当利回り3.5%とすると、元本340万円の資金が必要」と試算。さらに、人気の高配当株ETF「SCHD」に連動する投資信託を例に、元本600万円で月3万円（年間36万円）の配当を目指す場合、「8年目に達成」できるというシミュレーション結果を提示。この戦略は、特に「50〜60代の『じぶん年金』作りとして活用する人も多い」と、セカンドライフに向けた資産形成にも有効だと語った。



さらに、月5万円（年間60万円）の配当を目指すシミュレーションでは、元本1,200万円で6年目に達成可能であり、その後も増配が続けば「13年目には月10万（年120万）の大きな不労所得も見えてくる」と、夢のある未来像を示した。投資対象としては、12年連続で増配中の「SCHD」を挙げ、「高い増配率も期待できるため、永久保有したくなる銘柄」と評価している。



「新NISAで高配当株への投資を続ければ、月1〜5万、さらには月10万の不労所得も夢ではない」と締めくくった。インデックス投資のキャピタルゲインだけでなく、定期的な配当によるインカムゲインに興味がある投資家にとって、具体的な目標設定の参考になる動画だ。